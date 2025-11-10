केईएममधील ढिसाळ कारभारावर लोढांचा संताप
केईएममधील ढिसाळ कारभारावर लोढांचा संताप
रुग्णालयाच्या पाहणीवेळी अधिष्ठातांना विचारला जाब
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १०: मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आज केईएम रुग्णालयाची पाहणी केली असता, केवळ नोंद करण्यासाठी रुग्ण आणि नातेवाइकांना दोन ते तीन तास ताटकळत उभे राहावे लागत असल्याचे निदर्शनास आले. रुग्णालयातील या ढिसाळ कारभाराबाबत त्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. पुढील आठवड्यापर्यंत रुग्णांना वेळेत उपचार न मिळाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला.
रुग्णांची नोंदणी करणाऱ्या विभागात सेवासुविधांचा प्रचंड अभाव आहे. इमारतीतील लिफ्ट अनेकदा बंद असते, अशा अवस्थेत रुग्णांना स्वतः संबंधित विभागात घेऊन जावे लागते. साध्या रक्त चाचण्यांसाठी खासगी प्रयोगशाळेत पाठवले जात असल्याचे रुग्णांनी सांगितले. एमआरआय, सीटीस्कॅन, २ डी ईको, सोनोग्राफीसाठी तीन ते सहा महिन्यांची प्रतीक्षा यादी आहे. याबाबत लोढा यांनी अधिष्ठाता डॉ. संगीता रावत यांना जाब विचारला. रुग्णालयात नोंदणी करण्यासाठी क्यूआर कोड आणि इतर संगणकीय सुविधेसाठी पालिकेने तब्बल ५५६ कोटींची तरतूद केली आहे, तरीही ही सुविधा का सुरू झाली नाही, याबाबत रावत यांना विचारणा केली असता, मनुष्यबळ नसल्याचे सांगितले. दरम्यान, ऑनलाइन प्रणालीचा तातडीने वापर करा किंवा अन्य सुविधाजनक व्यवस्था निर्माण करा, परंतु रुग्णांच्या नोंदणीसाठी अर्ध्या तासापेक्षा जास्त वेळ खर्च होता कामा नये, अशा सूचना लोढा यांनी केल्या.
