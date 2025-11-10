रेल्वे स्थानकांवर पोलिसांचा कडक बंदोबस्त
प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर पोलिसांचा कडक बंदोबस्त
दिल्ली स्फोटाच्या घटनेनंतर विशेष पथकांकडून तपासणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात सोमवारी (ता.१०) झालेल्या स्फोटानंतर लोहमार्ग पोलिस आणि रेल्वे संरक्षण दल (आरपीएफ) सतर्क झाले आहेत. मुंबईतील प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर सुरक्षा अधिक कडक करण्यात आली असून, गर्दीच्या ठिकाणी विशेष पथकांकडून तपासणी सुरू आहे. प्रत्येक प्रवाशांच्या हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
सीएसएमटी परिसरात पोलिसांची वर्दळ लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. बॉम्ब शोधक आणि निष्क्रियीकरण पथक तसेच दंगल नियंत्रण पथकाला गस्तीस पाठवण्यात आले आहे. प्रवेशद्वार, फलाटांवर आणि प्रतिक्षालय या सर्व ठिकाणी श्वानपथकांकडून तपासणी केली जात आहे. प्रवाशांच्या बॅग आणि सामानाचीही काटेकोरपणे तपासणी केली जात आहे. चर्चगेट, दादर, वांद्रे, अंधेरी आणि कुर्ला या प्रमुख स्थानकांवरही सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. सीसीटीव्हीद्वारे प्रत्येक कोपऱ्यावर नजर ठेवली जात असून, संशयास्पद हालचालींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. रेल्वे पोलिस आणि लोहमार्ग पोलिसांचे संयुक्त पथक सुरक्षा तपास मोहीम राबवत आहे. दरम्यान ‘पोलिसांनी प्रवाशांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले असून, कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा व्यक्ती दिसल्यास तत्काळ माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे. मुंबई सुरक्षित आहे; मात्र कोणतीही दुर्लक्ष नको म्हणून आम्ही सर्व खबरदारी घेत आहोत, असे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
