नायगाव बीडीडीवासियांना उद्या चावी वाटप

नायगाव बीडीडीवासीयांना उद्या चावीवाटप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : वरळी बीडीडीवासीयानंतर आता नायगाव बीडीडीवासीयांना हक्काच्या पुनर्विकासात घरांची बुधवारी (ता. १२) चावी मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील ८६४ कुटुंबीयांना चावीवाटप करण्यासाठी म्हाडाने मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ मागितली होती; त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारची तारीख दिली असून, माटुंगा येथील षण्मुखानंद सभागृहात हा कार्यक्रम होणार असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने दिली. वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून होत आहे. नायगाव बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाचे बांधकाम कंत्राटदार एल ॲण्ड टी यांच्यामार्फत सुरू आहे. या प्रकल्पाचे बांधकाम दोन टप्प्यांमध्ये पूर्ण करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील पुनर्वसन इमारत क्र. ८ मधील टाॅवर क्र. ४ ते ८ या पाच इमारतींचे काम पूर्ण झाले आहे. या रहिवाशांना दिवाळीत घरे देण्याचे म्हाडाचे नियोजन होते. त्यादृष्टीने म्हाडाने तयारी केली होती, पण भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे दिवाळीचा मुहूर्त हुकला होता. दरम्यान, आता इमारतीला ‘ओसी’ मिळाल्याने म्हाडाने घरांचा ताबा देण्याची तयारी सुरू केली आहे. १६० चौरस फुटांच्या घरात राहणाऱ्या संबंधित रहिवाशांना ५०० फुटांचे आलिशान घर मिळणार आहे.
