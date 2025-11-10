वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या तरुणाची आत्महत्या
वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या तरुणाची आत्महत्या
मुंबई : जे. जे. रुग्णालयातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकणाऱ्या सनी कवडे (वय २१) या विद्यार्थ्याने वसतिगृहातील खोलीत सोमवारी (ता. १०) सायंकाळी गळफास घेत आत्महत्या केली. बराच वेळ दार उघडत नसल्याने मित्राने खिडकीतून पाहिले तेव्हा सनी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. याप्रकरणी जे. जे. मार्ग पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद घेत चौकशी सुरू केली आहे. ‘एमबीबीएस’च्या पहिल्या वर्षाचे शिक्षण घेणाऱ्या सनीला ५० टक्के गुण मिळाले होते. त्यामुळे पुरवणी परीक्षा द्यावी लागणार या विचाराने तो तणावात होता, अशी माहिती प्राथमिक चौकशीतून मिळाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
