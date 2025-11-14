उत्पन्नवाढीसाठी एसटीचा ‘पंचसूत्री आराखडा’
उत्पन्नवाढीसाठी एसटीचा उपाययोजनांवर भर
आगारापासून प्रादेशिक कार्यालयापर्यंत जबाबदारी निश्चित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) उत्पन्नवाढ, कार्यक्षमता आणि प्रवासी सुविधांच्या उन्नतीसाठी ‘पंचसूत्री आराखडा’ तयार केला आहे. त्यानुसार आगार पातळीपासून प्रादेशिक कार्यालयापर्यंत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी स्पष्ट करण्यात आल्याचे परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह सर्व विभागांचे प्रमुख, प्रादेशिक व्यवस्थापक व विभाग नियंत्रक उपस्थित होते. एसटी दैनंदिन कामकाजाचे मूल्यमापन व नियोजन व्हावे, यासाठी दररोज सकाळी १० वाजता आगारात, ११ वाजता विभागात आणि १२ वाजता प्रादेशिक स्तरावर आढावा बैठक अनिवार्य केली आहे. त्यात प्रवाशांच्या तक्रारी, रद्द फेऱ्या, नादुरुस्त वाहने, गैरहजर कर्मचारी इत्यादी मुद्द्यांवर चर्चा करून कार्यपद्धतीत तत्काळ सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. दररोज संध्याकाळी चार ते सहा या वेळेत आगार, विभाग व प्रादेशिक स्तरावर दुसऱ्या दिवशीच्या वाहतूक आराखड्याचे नियोजन करण्यात यावे, असेही सुचवण्यात आले.
----
सुधारणांवर भर देण्याच्या सूचना
ऑनलाइन आरक्षणास अधिकाधिक बस उपलब्ध करणे, भारमान ८० टक्क्यांपेक्षा कमी न ठेवणे, गर्दीच्या दिवशी जादा फेऱ्यांची उपलब्धता, प्रत्येक फेरीवर देखरेख ठेवणे अशा अनेक सुधारणा सूचवण्यात आल्या. बसस्थानकांची स्वच्छता, प्रसाधनगृहांची दिवसातून तीन वेळा पाहणी व स्वच्छता, उशिरा वा रद्द होणाऱ्या फेऱ्यांची प्रवाशांना माहिती देणे, बसस्थानकात संबंधित अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक प्रदर्शित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
==
एसटीच्या आर्थिक पुनरुत्थानाच्या दिशेने ही पंचसूत्री केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत, तर संपूर्ण व्यवस्थेला बदलण्याचा एक ठोस आराखडा आहे.
- प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री
