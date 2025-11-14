तिन्ही रेल्वे मार्गांवर उद्या ‘कोंडी’चा वार
बोरविली ते राम मंदिर स्थानकांदरम्यान पाच तासांचा जम्बो ब्लॉक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : उपनगरी रेल्वेच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी रविवारी (ता. १६) मध्य रेल्वे, हार्बर मार्गावर आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामध्ये मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी ते विद्याविहार स्थानकांदरम्यान, हार्बर मार्गवरील वाशी ते पनवेलदरम्यान, तर पश्चिम रेल्वेच्या बोरिवली ते राम मंदिर स्थानकांदरम्यान पाच तासांचा जम्बो ब्लॉक घेतला जाणार आहे.
मध्य रेल्वे
कुठे : सीएसएमटी ते विद्याविहार स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर
कधी : सकाळी १०.५५ ते दुपारी ३. ५५ वाजेपर्यंत
परिणाम : ब्लॉकदरम्यान धीम्या मार्गावरील लोकलची वाहतूक जलद मार्गावरून चालविण्यात येणार आहे. ब्लॉककाळात लोकल करी रोड, चिंचपोकळी, मस्जिद बंदर या स्थानकात थांबणार नाहीत.
हार्बर मार्ग
कुठे : वाशी ते पनवेल यादरम्यान अप आणि डाऊन दोन्ही मार्गांवर
कुठे : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ४.०५ वाजेपर्यंत
परिणाम : ब्लॉकदरम्यान वाशी ते पनवेल दरम्यानची लोकल वाहतूक बंद राहणार आहे. ब्लॉक कालावधीत सीएसएमटी ते वाशीदरम्यान विशेष लोकल चालविण्यात येणार आहे, तर ट्रान्स हार्बर मार्गावर ठाणे ते वाशी, नेरूळदरम्यान लोकल सेवा सुरू राहणार आहे.
पश्चिम रेल्वे (जम्बो ब्लॉक)
कुठे : बोरविली ते राम मंदिर स्थानकांदरम्यान अप जलद मार्गावर, तर राम मंदिर ते गोरेगाव स्थानकांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर
कधी : सकाळी १० ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत
परिणाम : ब्लॉकदरम्यान अप जलद मार्गावरील लोकल सेवा बोरिवली ते अंधेरी स्थानकांदरम्यान धीम्या मार्गावरून चालविण्यात येणार आहे. तसेच डाऊन जलद मार्गावरील लोकल अंधेरी ते गोरेगावदरम्यान डाऊन धीम्या मार्गावरून चालवली जाईल. या कालावधीत अप आणि डाऊन मार्गावरील काही लोकल रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर काही सेवा अंधेरी आणि बोरिवली लोकल हार्बर मार्गावरील गोरेगावपर्यंत चालविण्यात येणार आहेत.
