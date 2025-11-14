कूपर रुग्णालयात रुग्ण सुरक्षेबाबत चिंता वाढली
‘कूपर’मध्ये रुग्ण पडल्याच्या २६ घटनांची नोंद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : कूपर रुग्णालयातील रुग्ण सुरक्षेबाबत काही मुद्दे पुन्हा समोर आले आहेत. जुलै ते सप्टेंबर २०२५ या तीन महिन्यांत बेडवरून पडलेल्या रुग्णांच्या २६ घटना जुहू पोलिस ठाण्यात नोंद झाल्या आहेत. यामागे रुग्णालयातील सुविधा, कर्मचारी उपलब्धता आणि लक्ष कमी पडणे अशी कारणे कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांच्या आरटीआय अर्जातून मिळालेल्या माहितीनुसार समोर आली आहेत.
दरम्यान, मॉन्सून काळात रुग्णसंख्या वाढल्याने एका बेडवर दोन रुग्णांना ठेवण्याची वेळ आली होती. नव्याने तयार झालेला एक वॉर्ड कर्मचारी नसल्याने सुरू करता आला नसल्याचे सांगण्यात आले. पुढे परिस्थिती सुधारण्याकरिता तो वॉर्ड सुरू करण्यात आला. तर काही खाटा जुन्या झाल्याने कमकुवत असल्याचीही नोंद आहे. तसेच नर्स आणि वॉर्ड स्टाफकडून रुग्णांच्या दैनंदिन देखभालीत अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे आरटीआयमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः वृद्ध आणि चालण्यास अडचण असलेल्या रुग्णांना सहाय्य मिळणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
उंदीर चावण्याच्या घटना
जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान उंदीर चावण्याच्या सहा घटना घडल्या आहेत. संबंधित रुग्णांनी स्वतः तक्रार दाखल न केल्यामुळे पोलिसांकडे कोणतीही एफआयआर नोंद झालेली नाही. तज्ज्ञांचे मत आहे की रुग्णांना योग्य मार्गदर्शन मिळणे महत्त्वाचे असून, अशा घटनांची नोंद ठेवणे आवश्यक आहे.
कोट :
या सर्व प्रकरणांची सविस्तर माहिती घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल.
- डॉ. देवीदास शेट्टी, वैद्यकीय अधीक्षक, कूपर रुग्णालय
