टॅक्सी समुद्रात कोसळून चालकाचा मृत्यू
मुंबई : भाऊचा धक्का येथे बांधकाम सुरू असलेल्या जेट्टीवरून गुरुवारी (ता. १३) रात्री दहाच्या सुमारास एक टॅक्सी समुद्रात कोसळल्याची घटना घडली. या अपघातात टॅक्सीचालक जयप्रकाश शर्मा (वय ६१) यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी यलो गेट पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद करीत चौकशी सुरू केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अपघात घडला तेव्हा टॅक्सीत शर्मा एकटेच होते. चुकून त्यांनी नव्या जेट्टीवर टॅक्सी नेली. बांधकाम अपूर्ण असल्याने त्यांची टॅक्सी समुद्रात कोसळली. हा अपघात घडताच स्थानिक मच्छीमारांनी शर्मा यांना कसेबसे किनाऱ्यावर आणले आणि त्यांना जे. जे. रुग्णालयात दाखल केले; मात्र उपचारांपूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता.
