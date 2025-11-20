(मुंबई टुडे )शासकीय विद्यानिकेतनचा लौकिक कायम राखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणार
शासकीय विद्यानिकेतनचा लौकिक कायम राखणार
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचे आश्वासन
मुंबई, ता. २० : शालेय शिक्षण विभाग विद्यार्थी हिताच्या विविध उपक्रमांना गती देत आहे. ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना ‘शासकीय विद्यानिकेतन’च्या माध्यमातून दर्जेदार शिक्षण दिले जात आहे. विद्यानिकेतनचा लौकिक कायम राखण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विद्यानिकेतनच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या संयुक्त महामेळाव्यात दिले.
तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी यांच्या संकल्पनेतून राज्यात धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, पुसेगाव (सातारा), अमरावती येथे आणि केळापूर (यवतमाळ) येथे शासकीय विद्यानिकेतन या निवासी शाळा स्थापन झाल्या. शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या माध्यमातून प्रवेश घेतलेल्या गुणवंत, होतकरू विद्यार्थ्यांना येथे दर्जेदार शिक्षण दिले जाते. या विद्यानिकेतनच्या माजी विद्यार्थ्यांमार्फत शाळा आणि विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी नियमित पुढाकार घेतला जातो. त्याचप्रमाणे शाळेच्या उन्नतीसाठी मेळाव्याच्या माध्यमातून विचारमंथन केले जाते. या माजी विद्यार्थ्यांचा संयुक्त महामेळावा १४ ते १६ नोव्हेंबर या कालावधीत पुण्यातील बंटारा भवन येथे आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात मंत्री भुसे यांनी माजी विद्यार्थ्यांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला.
विद्यानिकेतनच्या भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर दिला जाईल. विद्यार्थ्यांचा आहार, कला-क्रीडा सुविधा आणि इतर विद्यार्थी-केंद्रित उपक्रमांना गती दिली जाईल तसेच शाळेच्या समस्या सोडवण्यासाठी येत्या १५ दिवसांत नियामक मंडळाची बैठक आयोजित केली जाईल, असे दादा भुसे यांनी सांगितले. विद्यानिकेतनाची परंपरा कायम राखल्याबद्दल आणि शाळेच्या उन्नतीसाठी केलेल्या मदतीबद्दल त्यांनी माजी विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले.
मंत्री भुसे यांनी विद्यार्थी आणि शाळांसाठी चांगल्या सूचनांचे स्वागत करून शिक्षणप्रचार करण्यासाठी सर्व धार्मिक व सामाजिक नेत्यांच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.
नव्या अध्यायांची माहिती
- प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सुपर १००’ निवासी शाळा सुरू करण्याचा मानस.
- क्रीडा क्षेत्रात प्रतिभा घडवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष शाळा.
- प्रत्येक विद्यार्थ्याचे ‘हेल्थ कार्ड’ तयार करून पालकांच्या उपस्थितीत आरोग्य तपासणी.
- जीवनकौशल्यांचा परिचय व्हावा यासाठी शेती, बँका इत्यादी ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या भेटी.
- माजी सैनिकांच्या सहकार्याने सैनिकी प्रशिक्षण अंतिम टप्प्यात.
- सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा व ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ हे राज्यगीत गाणे बंधनकारक.
- शिष्यवृत्ती परीक्षा पुन्हा चौथी आणि सातवीमध्ये घेण्याचा निर्णय.
- छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास शालेय अभ्यासक्रमात देशव्यापी स्वरूपात समाविष्ट करण्याबाबत केंद्र सरकारचा सकारात्मक प्रतिसाद.
