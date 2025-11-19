‘टीईट’साठी यंत्रणा सज्ज
मुंबईतील परीक्षा केंद्रांवर चोख व्यवस्था
मुंबई, ता. १९ ः राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या शिक्षक पदांच्या भरतीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) २३ नोव्हेंबरला होणार आहे. मुंबई आणि परिसरात ही परीक्षा अत्यंत सुरळीत व्हावी यासाठी आज शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे अंतर्गत येणाऱ्या तीनही शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांकडून परीक्षा केंद्र आणि त्यासाठीच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. ही परीक्षा अत्यंत सुरळीत व्हावी यासाठीची यंत्रणा सज्ज करण्यात आली असल्याचे या आढाव्यानंतर अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
टीईटी परीक्षेच्या आढाव्यासंदर्भात दादर येथील इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या व्ही. एन. सुळे सभागृहात दक्षिण विभागातील संबंधितांची बैठक, तर पश्चिम विभागातील सर्व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक जोगेश्वरीतील फारुक गर्ल्स हायस्कूल येथे पार पडली या बैठकांना मुंबईतील विविध शाळांतील मुख्याध्यापक, प्राचार्य, शिक्षण विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान, तयारीसंदर्भात मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चार दिवसांपूर्वीच तयारी बैठक पार पडली होती. त्यात परीक्षेच्या दरम्यान होणाऱ्या गैरप्रकारांवर आळा घालण्यासाठी निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले होते.
१८ परीक्षा केंद्रे
मुंबईत टीईटी परीक्षा १८ केंद्रांवर होणार असून, या परीक्षेला उत्तर विभागात सहा केंद्रांत ४,१०० उमेदवार, पश्चिमेत आठ केंद्रांत ४,९८१ उमेदवार दक्षिणेत चार केंद्रांत ३,५०७ उमेदवार, असे एकूण मुंबई (शहर-उपनगर) मिळून १२,५८८ उमेदवार परीक्षेला सामोरे जाणार आहेत. संबंधितांना सर्व सूचना दिल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली.
बायोमेट्रिक उपस्थिती...
- प्रत्येक उमेदवाराची बायोमेट्रिक उपस्थिती
- उमेदवारांच्या ओळखीसाठी आधार कार्ड अथवा इतर ओळखपत्र तपासले जाणार
- परीक्षेदरम्यान कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू अथवा मोबाईल यांच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी
- हॉलतिकीट आणि इतर अडचणी असल्यास उमेदवारांना त्यांच्या लॉगिनवर तक्रार करून माहिती घेता येईल
- परीक्षा केंद्रावर किमान एक तास अगोदर पोहोचणे आवश्यक
