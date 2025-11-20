‘शताब्दी’तील ईसीजी सेवा बाधित
‘शताब्दी’तील ईसीजी सेवा बाधित
रुग्णालयातील तंत्रज्ञ सुट्टीवर गेल्याने परिणाम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० ः कांदिवली येथील शताब्दी रुग्णालयातील ईसीजी विभागातील तंत्रज्ञ बालसंगोपन रजेवर गेल्यामुळे पर्यायी मनुष्यबळाअभावी नियमित तपासण्यांवर परिणाम झाला आहे. ईसीजी मशीन सुरू असून आपत्कालीन रुग्णांसाठी डॉक्टर आणि परिचारिकांनी तपासण्यांचे काम सुरू ठेवले आहे, असे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अजय गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.
रुग्णालय प्रशासनाच्या माहितीनुसार, ईसीजी विभागात दोन पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी एक पद रिक्त असल्याने सेवेत अडथळा येतो. कॉन्ट्रॅक्ट पदासाठी केवळ २० हजार रुपयांचे मानधन आणि उच्च शैक्षणिक पात्रतेची (एम.एस्सी. फिजिक्स व ईसीजी कोर्स) आवश्यकता असल्याने उमेदवार अर्ज करत नाहीत. त्यामुळे एकमेव तंत्रज्ञ रजेवर गेल्यावर रुग्णालयाकडे तत्काळ पर्याय नसतो.
१८ वर्षे वयापर्यंत मुलांच्या शैक्षणिक वा वैयक्तिक कारणांसाठी स्त्री कर्मचाऱ्यांना ही रजा देणे अनिवार्य आहे. तंत्रज्ञांच्या मुलाचे वय १७ वर्षे असल्याने रजा मंजूर करण्यात आली. ही रजा थांबवणे नियमांनुसार शक्य नव्हते, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
दोन दिवसांपासून नियमित ईसीजी तपासण्यांत मर्यादा आल्या असल्या तरी वॉर्ड आणि अपघात विभागात आवश्यक तपासण्यांसाठी डॉक्टर ईसीजी करत आहेत. आपत्कालीन सेवा कोणत्याही परिस्थितीत थांबलेल्या नाही. वॉर्ड आणि अपघात विभागातील सर्व ईसीजी नेहमीप्रमाणे सुरू आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
तंत्रज्ञ रजेवरून परतल्यानंतर सेवा पूर्ववत सुरू होईल. तसेच दुसरे रिक्त पद तातडीने भरता यावे, यासाठी महापालिका पातळीवर प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यानंतर विभागातील सेवा पूर्ण क्षमतेने आणि अखंड सुरू राहतील, असा विश्वास रुग्णालय प्रशासनाने व्यक्त केला.
स्वच्छतेवर लक्ष
रुग्णालयाच्या परिसरातील स्वच्छता, गेटवरील अव्यवस्था आणि रुग्ण-नातेवाइकांकडून होणाऱ्या कचरा आणि थुंकण्याच्या समस्येवर लक्ष दिल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. बाहेरील प्रवेशद्वाराजवळील स्वच्छता सुधारण्यासाठी स्वतंत्र कृती सुरू करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
