भारतभर १५१ कोटी झाडे लावणार
महाराष्ट्रातून सुरुवात; सद्भावना वृद्धाश्रमाचा उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० ः पर्यावरण संवर्धन आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी सुरू असलेल्या उपक्रमांना अधिक बळकटी देण्यासाठी सद्भावना वृद्धाश्रम संस्थेने संपूर्ण भारतभर १५१ कोटी झाडे लावण्याची आणि त्यांचे संवर्धन करण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. यापैकी सुरुवातीची तीन कोटी झाडे महाराष्ट्रात लावण्यात येणार आहेत.
‘सद्भावना वृद्धाश्रम संस्थेचे संस्थापक विजय दोबारिया, तसेच सल्लागार मितल खेतानी आणि अन्य प्रमुख सदस्यांनी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाची माहिती दिली. याप्रसंगी हसू भाई नागरेचा, ऊर्मी बेन राडिया, धीरेंद्र कनाबार आणि गोविंद भानुशाली आदी उपस्थित होते. या वेळी सद्भावना वृद्धाश्रमातर्फे हसू भाई नागरेचा आणि ऊर्मी बेन राडिया यांच्या परिवाराचा १०८ कोटींच्या उदार दानासाठी सत्कार करण्यात आला.
या वृद्धाश्रमाकडून दुसऱ्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांतर्गत, संस्थेने राजकोट-जामनगर रोडवरील रामपर येथे सात ११ मजली इमारतींचा जगातील सर्वांत मोठा, पूर्णपणे मोफत सेवा देणारा वृद्धाश्रम कॉम्प्लेक्स उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यासाठी ४०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या दोन भव्य उपक्रमांपैकी, पर्यावरण संवर्धनाचा उपक्रम राष्ट्रीय स्तरावर राबवला जाईल. १५१ कोटी झाडे भारतभर, तर तीन कोटी झाडे महाराष्ट्रात सुरुवातीला लावली जातील. वृद्धाश्रमाच्या विस्तारामुळे संपूर्ण भारतातील गरजू, निराधार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आजीवन मोफत निवास, देखभाल आणि वैद्यकीय साहाय्य उपलब्ध होणार आहे. सध्या संस्थेकडे १,४०० खोल्यांमध्ये ५,००० बेड-रिडन आणि निराधार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधा असून हा जगातील सर्वांत मोठे वृद्धाश्रम मानला जातो.
१.१० कोटी झाडे लावली!
विजय दोबारिया म्हणाले, ‘‘गेल्या दहा वर्षांत या वृद्धाश्रमाने १.१० कोटी झाडे लावली. पुढील काळात आम्ही १५१ कोटी झाडे भारतभर लावून त्यांचे संवर्धन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राजकोटमध्ये सात ११ मजली इमारतींचा अत्याधुनिक वृद्धाश्रम उभारला जात आहे. तेथे विविध सुविधा विनामूल्य उपलब्ध असतील.’’
घाटकोपरमध्ये रामकथा
संस्थेच्या उपक्रमाला आध्यात्मिक आणि सामाजिक पाठिंबा देण्यासाठी पूज्य संत मोरारी बापूंची ‘मनस वंदे मातरम्’ रामकथा आचार्य अत्रे मैदान (घाटकोपर) येथे शनिवार (ता. २२) ते रविवार (ता. ३०) नोव्हेंबर यादरम्यान आयोजित केली आहे. कथा दररोज सकाळी १० वाजता सुरू होईल. या कार्यक्रमाचे आयोजक आमदार पराग शाह आणि त्यांचा परिवार आहेत.
