कूपरमधे एचपीव्ही लसीकरण यशस्वी
मुंबई, ता. २०: कूपर रुग्णालयातील डॉक्टरांना गुरुवारी (ता. २०) गर्भाशयाच्या ग्रीवेचा कर्करोग रोखण्यासाठी एचपीव्ही लस देण्यात आली. कूपर असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (मार्ड) ने प्रसूती आणि स्त्रीरोग विभाग, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे जुहू बीच आणि मुंबई प्रसूती आणि स्त्रीरोग सोसायटी यांच्या सहकार्याने आज एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेचे आयोजन केले होते. १५० विद्यार्थी, निवासी डॉक्टर, इंटर्न डॉक्टर आणि हाऊस ऑफिसर्सना भारतातील स्वदेशी क्यू-एचपीव्ही लस, सीइआरव्हीएव्हीएसी चा पहिला डोस मिळाला. रोटरी क्लबच्या सहकार्याने, ही लस ६०० रुपयांत उपलब्ध करून देण्यात आली होती. अधिष्ठाता डॉ. सुधीर मेढेकर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले.
