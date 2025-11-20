ओऱ्हान अवतरामानी चौकशीसाठी गैरहजर
२५ नोव्हेंबरनंतर बोलवण्याचा वकिलामार्फत निरोप
मुंबई, ता. २० ः बॉलीवूड कलाकार, राजकीय नेत्यांच्या पार्ट्यांमध्ये अमली पदार्थ पुरवठा प्रकरणात गुरुवारी (ता. २०) समाजमाध्यम प्रभावक ओऱ्हान अवतरामानी उर्फ ओरी यास अमली पदार्थ विरोधी पथकाने चौकशीसाठी बोलावले होते, मात्र त्याने आपल्या वकिलामार्फत २५ नोव्हेंबरनंतर चौकशीस उपलब्ध असल्याचे कळवले.
गुन्हे शाखेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने यास दुजोरा देताना सांगितले, समन्स जारी करून ओरी यास गुरुवारी (ता. २०) चौकशीस हजर राहण्याची सूचना करण्यात आली होती, मात्र हा आठवडा व्यस्त असल्याने २५ नोव्हेंबरनंतर केव्हाही बोलावणे आल्यास हजर राहीन, असा निरोप त्याने आपल्या वकिलामार्फत पाठवला. ओरी व्यतिरिक्त अन्य कोणालाही अद्याप समन्स जारी करण्यात आलेले नाही, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
दुबईहून प्रत्यार्पित करण्यात आलेल्या अमली पदार्थ तस्कर टोळीतील प्रमुख आरोपी मोहम्मद सलीम शेख याने ओरीसह बॉलीवूड कलाकार, राजकीय नेत्यांनी आयोजित केलेल्या देश-विदेशातील पार्ट्यांमध्ये कोकेन, चरस आदी अमली पदार्थ पुरवल्याची माहिती गेल्या आठवड्यात अमली पदार्थ विरोधी पथकाने न्यायालयाला दिली होती. त्यात अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, तिचा भाऊ सिद्धार्थ कपूर, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा भाचा अलिशाह पारकर, नोरा फतेही, अब्बास मस्तान आणि माजी आमदार जिशान सिद्दीकी आदींच्या नावांचा समावेश होता.
वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार ओरीपासून या सर्वांच्या चौकशीला सुरुवात होईल. सलीम सोबत ओळख झाल्यापासून अन्य कोणत्या अमली पदार्थ तस्करांशी संबंध आहेत का, यासोबत सलीमसोबतच्या संभाव्य आर्थिक व्यवहारांपर्यंत प्रत्येकाची चौकशी केली जाणार आहे.
