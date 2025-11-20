बदनामीच्या भीतीने विद्यार्थिनीची आत्महत्या
बदनामीच्या भीतीने
विद्यार्थिनीची आत्महत्या
मुंबई, ता. २० ः एका तरुणाने मॉर्फ छायाचित्रे व्हायरल करण्याच्या धमकीमुळे स्वतःसोबत कुटुंबाची बदनामी होईल, या भीतीने नववीतील विद्यार्थिनीने गळफास घेत आत्महत्या केल्याची घटना नुकतीच उत्तर मुंबईत घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी धमकी देत पैसे उकळणाऱ्या तरुणाविरोधात गुन्हा नोंदवला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नववीतील तरुणीने ऑगस्ट महिन्यात घर सोडले होते. पालकांनी शोधाशोध केली असता ती चेन्नई येथे मैत्रिणीकडे असल्याचे समजले. तेथून मुंबईत आणल्यावर पालकांनी विचारपूस केली. तेव्हा आरोपी तरुणाकडून मानसिक छळ सुरू असल्याचे तिने सांगितले. पालकांनी संबंधित तरुणास खडसावले. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात ही तरुणी मध्यरात्री फोनवर बोलत असल्याने, पालकांनी विचारणा केली. तेव्हा आरोपी तरुण मॉर्फ छायाचित्रे व्हायरल करण्याची धमकी देऊन पैसे मागत असल्याचे तरुणीने सांगितले. यापूर्वीही त्याने अनेकदा पैसे घेतल्याचे सांगितले. त्यानुसार पालकांनी स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्याच सुमारास घरी कोणी नसल्याचे पाहून तरुणीने गळफास घेतला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.