पुनर्विकासात ६०० चौ. फुटांच्या सदनिकांवर मुद्रांकशुल्क माफी द्या
पुनर्विकासात ६०० चौ. फुटांच्या सदनिकांवर मुद्रांक शुल्क माफी द्या
प्रवीण दरेकर यांची मागणी
मुंबई, ता. २४ ः क्लस्टर पुनर्विकासाबरोबरच मुंबई आणि मुंबई उपनगरांत सर्व प्रकारच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील ६०० चौ. फुटापर्यंतच्या सदनिकांना लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करावे, अशी मागणी समूह/ स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वयंपुनर्विकासाबाबत महसूल विभागाच्या जमिनीवर येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासंदर्भात प्रवीण दरेकर यांच्या मागणीवरून मुंबईतील सर्व आमदार, खासदार यांची बैठक झाली होती. या बैठकीत दरेकर यांनी भाडेकरू इमारतीतील घरे पुनर्विकसित झाल्यानंतर मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी ४०० स्क्वे. फुटापर्यंतची मुद्रांक शुल्क माफी ६०० चौरस फुटांपर्यंत करण्याची मागणी केली होती. मुंबईत झपाट्याने पुनर्विकास सुरू असून ६००-६५० स्क्वे. फुटापर्यंत घरे सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीयांना मिळत आहेत. त्यामुळे ही शुल्क माफी ६०० स्क्वे. फुटापर्यंत करावी, असे दरेकर यांचे म्हणणे होते.
दरेकर यांच्या मागणीची दखल घेत बावनकुळे यांनी ६०० चौ. फुटांपर्यंतच्या सदनिकांना लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार त्याचे परिपत्रकही शासनाने काढले. तथापि, क्लस्टर रिडेव्हलपमेंटसाठी या परिपत्रकाचा फायदा मिळणार, हे लक्षात घेऊन सर्व रिडेव्हलपमेंटला हा नियम लागू करावा, अशी मागणी दरेकर यांनी पत्राद्वारे शासनाला केली आहे.
