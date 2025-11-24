(मुंबई टुडे) काळाचा अर्थ लावण्यासाठी लेखकाला उपहासप्रधान आविष्काराचे नवे मार्ग शोधावे लागतील- ज्येष्ठ कवी सीतांशु
काळाचा अर्थ लावण्यासाठी मार्ग शोधा
ज्येष्ठ कवी सीतांशु यशश्चंद्र यांचे लेखकांना आवाहन
मुंबई, ता. २४ : सद्यकालात सत्याची संकल्पना बदलली असून एकाच वेळी अनेक सत्ये लेखकाला जाणवत आहेत. या बहुपेडी सत्याचा शोध घेण्यासाठी आणि काळाचा अर्थ लावण्यासाठी आजच्या लेखकाला विनोदाचा आसरा घ्यावा लागेल. उपहास-विडंबन हीच आजच्या लेखकाची भाषा असेल, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ गुजराती कवी व नाटककार सीतांशु यशश्चंद्र यांनी केले. वांद्रे (पूर्व) येथील चेतना शिक्षण संस्थेतर्फे आयोजित विंदा करंदीकर स्मृती व्याख्यानमालेत ''भारतीय काव्यशास्त्रातील गोपन आणि शोधन'' या विषयावर ते बोलत होते.
यशश्चंद्र म्हणाले की, आजचा विनोद हा पूर्वीच्या ब्लॅक कॉमेडी किंवा डार्क ह्यूमरपेक्षा वेगळा असेल; लेखकाला आजच्या युगाचा नवा विनोद शोधावा लागणार आहे. त्यांनी कोणत्याही काव्यशास्त्राचा विचार सामाजिक-राजकीय संदर्भांशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, असे मत मांडले. ते म्हणाले, "कवितेतील भाषा लाक्षणिक अर्थ व्यक्त करते, म्हणजे ती काहीतरी लपवत असते (गोपन), परंतु त्याच वेळी जीवनातली नवी संगती दाखवण्याचाही (शोधन) प्रयत्न करत असते."
यावेळी चेतना शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष श्रीदत्त हळदणकर तसेच सदस्य डॉ. मधुमिता पाटील, ज्येष्ठ प्रकाशक रामदास भटकळ, विंदा करंदीकरांचे पुत्र उदय करंदीकर, चेतना महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजय जगताप, आणि अनेक लेखक, कवी व साहित्यप्रेमी श्रोते उपस्थित होते.
बहुभाषिकता
यशश्चंद्र यांनी भारतीय समाजाची बहुभाषिकता आणि त्यातून साकारणारी बहुसांस्कृतिकता याविषयीही विवेचन केले. आपल्या प्रतिपादनाच्या समारोपात त्यांनी प्रसिद्ध मराठी कवी केशव मेश्राम यांच्या कवितेचे स्वतः गुजराती व इंग्रजीत सादरीकरण करून उपस्थितांची दाद मिळवली.
