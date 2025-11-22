साठ गुंतवणूकदारांना चार कोटींचा गंडा
साठ गुंतवणूकदारांना
चार कोटींचा गंडा
कदम कुटुंबाविरोधात गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ ः परदेशातील शेअर बाजारात गुंतवणूक करून दरमहा पाच ते १४ टक्के परतावा देण्याचे प्रलोभन दाखवत महामुंबईतील सुमारे ६० जणांची चार कोटी रुपयांना फसवणूक करणाऱ्या कदम कुटुंबाविरोधात ट्रॉम्बे पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. विलास कदम, पत्नी विशाखा, मुलगा विपुल, मुलगी मानसी अशी आरोपींची नावे आहेत. मानखुर्द येथील महाराष्ट्रनगर येथील अमोल शिंदेच्या तक्रारीवरून ही कारवाई केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
मानखुर्द येथीलच कदम कुटुंबीय गुंतवणुकीवर चांगला परतावा देतात, हे ऐकून अमोलने २०२२मध्ये त्यांची भेट घेतली. कदम यांनी सांगितलेल्या योजनेवर विश्वास ठेवत अमोलने तीन लाख रुपये गुंतवले. ठरल्याप्रमाणे परतावा मिळू लागल्याने टप्प्यटप्प्याने त्याने ३७ लाख रुपये गुंतवले; मात्र २०२३ पासून कदम कुटुंबाने परतावा देणे बंद केले. विचारणा केल्यावर आरोपींनी टाळाटाळ केली. अचानक हे कदम कुटुंब मानखुर्द येथील गाशा गुंडाळून गायब झाले. त्यानंतर फसवणूक झालेल्या अन्य ५९ गुंतवणूकदारांची माहिती मिळवून अमोलने ट्रॉम्बे पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
