अस्लम शेख यांच्याविरोधात भाजपचे मालवणीत आंदोलन
अस्लम शेख यांच्याविरोधात भाजपचे मालवणीत आंदोलन
मुंबई, ता. २३ : मुंबई उपनगरचे सह पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांना धमक्या दिल्याप्रकरणी मालवणीचे काँग्रेस आमदार अस्लम शेख यांच्याविरोधात आज भाजपच्या नेते, कार्यकर्त्यांनी मालवणीत आंदोलने केली. तसेच भाजप आमदारांनी पोलिस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन केले.
मालवणीत अवैध बांधकामे करणारे बांगलादेशी आणि रोहिंग्ये यांच्याविरोधात सातत्याने भूमिका घेणाऱ्या लोढा यांना शेख यांनी धमकी दिल्याचा आरोप लोढा यांनी केला होता. त्यानंतर आज स्थानिक नागरिक, भाजप कार्यकर्ते यांनी शेख यांच्या कार्यालयाच्या परिसरात निदर्शने केली. या वेळी शेख यांचे बॅनरही फाडण्यात आले. लोढा यांनी या धमकीबाबत पोलिस आयुक्तांकडे तक्रारीचे पत्रही दिले आहे. दरम्यान, या आंदोलनात भाजप नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर, प्रवीण दरेकर, मनीषा चौधरी, संजय उपाध्याय सहभागी झाले होते. बांगलादेश आणि रोहिंग्ये यांची घुसखोरी खपवून घेतली जाणार नाही, घुसखोरांना पाठबळ देणाऱ्यांविरोधातही कारवाई करावी, अशी मागणी प्रवीण दरेकर यांनी केली. हा देशाच्या सुरक्षेबाबत जनता विरुद्ध काँग्रेस असा संघर्ष असल्याचे अतुल भातखळकर यांनी सांगितले. शेख यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी या आमदारांनी मालवणी पोलिस ठाण्यात धरणेदेखील धरले होते. शेख यांच्याविरोधात कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही या वेळी देण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.