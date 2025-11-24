मतदार याद्यांबाबत आरोप तथ्यहीन
महापालिकेचे स्पष्टीकरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक-२०२५च्या प्रारूप मतदार यादीवरील तारखेच्या बाबतीत प्रसार माध्यम आणि समाज माध्यमांवरून आरोप केले जात आहेत. तथापि, हे आरोप तथ्यहीन आहेत, असे स्पष्टीकरण महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.
यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाकडून कळविण्यात आले आहे, की राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या वेळापत्रकानुसार, प्रारूप मतदार यादी १४ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिका प्रशासनास प्रारूप मतदार यादी प्राप्त झाल्या. त्यावर १४ नोव्हेंबर असा तारखेचा उल्लेख होता; मात्र यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाकडून सुधारित वेळापत्रक जारी करण्यात आले. त्यानुसार, २० नोव्हेंबरला प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनास प्राप्त झाले. त्यामुळे प्रारूप मतदार यादीच्या प्रकाशित प्रतींवर १४ नोव्हेंबर हा उल्लेख होता; मात्र ही यादी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार २० नोव्हेंबरलाच प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यापूर्वी ही यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाली नाही अथवा महापालिकेच्या निवडणूक शाखेतून वितरितदेखील करण्यात आली नाही. त्यामुळे, तारखेवरून संभ्रम निर्माण करणे अथवा आरोप करणे तथ्यहीन आहे, असे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
