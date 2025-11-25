मुंबईत हवेची गुणवत्ता खालावली;
सावधान... मुंबईची हवा अत्यंत खराब!
सकाळ, संध्याकाळ बाहेर जाणे टाळण्याची सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ ः मुंबईत मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढले असून, काही भागात हवेचा स्तर ‘अत्यंत खराब’ श्रेणीत घसरली आहे. मुंबई प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि आयआयटीएमच्या नोंदींनुसार, मुंबईतील हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) सरासरी १५० ते २६० दरम्यान नोंदवला गेला; परंतु अंधेरी (२५७), माझगाव (२५२), मालाड (२१९), कुलाबा (२१९), बोरिवली (२१७) आणि पवई (२१७) येथील हवा अत्यंत खराब होती.
हवेतील धूलिकण, वाहनांचा धूर, ठिकठिकाणी सुरू असलेली बांधकामे आणि हवामानातील थंड-कोरड्या परिस्थितीमुळे प्रदूषणात वाढ झाल्याचे पर्यावरणतज्ज्ञांचे मत आहे.
या पार्श्वभूमीवर सकाळ आणि संध्याकाळच्या सुमारास बाहेर पडणे टाळावे, मास्कचा वापर करावा, तसेच श्वसनविकार असलेल्या रुग्णांनी विशेष काळजी घ्यावी, असे उपाय हवामान विभागाने सूचवले आहे. मुंबईत थंडी आणि त्यात प्रदूषणाची पातळी वाढत असल्याने पुढील काही दिवस शहरात हवेची स्थिती आणखी बिघडू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुंबईतील प्रदूषणाची स्थिती
अंधेरी - २५७
माझगाव - २५२
मालाड - २१९
कुलाबा -२१९
पवई - २१७
बोरिवली - २१७
देवनार - १८३
बीकेसी - १६१
विलेपार्ले - १६०
कांदिवली - १५९
खेरवाडी बांद्रा - १५९
घाटकोपर - १५१
चेंबूर - १३८
वरळी - १२२
भांडुप - ११०
