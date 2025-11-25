मुंबई विमानतळावर विक्रमी प्रवासी वाहतूक
एकाच दिवसात १,७०,४८८ जणांची नोंद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : मुंबई विमानतळाने आपलाच जुना विक्रम मोडीत काढला आहे. २१ नोव्हेंबरला २४ तासांच्या कालावधीत विमानतळावर एकूण १,०३६ विमानांचे आगमन आणि प्रस्थान झाले आहे. या दिवशी सीएसएमआयए येथून एकूण १,७०,४८८ प्रवाशांनी प्रवास केला. हा आकडा ११ जानेवारी २०२५ला नोंदवलेल्या १,७०,५१६ प्रवाशांच्या विक्रमाजवळ पोहोचला आहे.
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर २१ नोव्हेंबरला विमान वाहतुकीच्या व्यवस्थापनात एक नवीन विक्रम झाला आहे. ही कामगिरी देशातील सर्वात व्यस्त विमानतळांपैकी एक असलेल्या सीएसएमआयएची उत्कृष्ट कार्यक्षमता आणि कार्यक्षम कनेक्टिव्हिटी दर्शविते. विक्रमी वाहतुकीसोबतच प्रवाशांच्या संख्येतही मोठी वाढ दिसून आली असून, यापूर्वी ११ नोव्हेंबर २०२३ला १०३२ विमानांची विक्रमी वाहतूक झाली होती.
देशांतर्गत ७५५ सेवा
या दिवशी ७५५ देशांतर्गत विमानांनी सेवा दिली. त्यातील २८१ आंतरराष्ट्रीय विमानांनी सेवा दिली. एकूण प्रवाशांपैकी १,२१,५२७ जणांनी देशांतर्गत, तर ४८,९६१ जणांनी आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर प्रवास केला. या विक्रमी दिवशी सर्वाधिक प्रवासी दिल्ली, बंगळूर, अहमदाबाद, हैदराबाद आणि कोलकाता या प्रमुख देशांतर्गत मार्गांवर नोंदवण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी मात्र दुबई, अबू धाबी, लंडन हीथ्रो, दोहा आणि जेद्दाह या ठिकाणांना जास्त मागणी होती.
