जड वाहतुकीबाबत कठोर उपाय करा
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : राज्यातील महानगर क्षेत्रांमध्ये वाढत चाललेल्या जड वाहनांच्या (मिक्सर, ट्रक, डम्पर) अनियंत्रित वाहतुकीमुळे नागरिकांच्या जीवनास निर्माण होणारा गंभीर धोका लक्षात घेऊन विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना तातडीने कठोर उपाययोजना राबविण्याचे आवाहन केले आहे.
डॉ. गोऱ्हे यांनी पत्रात नमूद केले आहे, की पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, नागपूर या महानगरांत जड वाहनांची बेफिकीर व नियमबाह्य वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने अपघातांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. १ जानेवारी ते ५ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत जड वाहनांमुळे पुणे व पिंपरी चिंचवड भागात तब्बल १,८४७ अपघात घडले असून, २१२ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यातील इतर भागांमध्ये अपघातांची आकडेवारी पाहिल्यास ती अत्यंत भयावह आहे. त्यामुळे लाल दिवा उल्लंघन, वेगमर्यादा न पाळणे आणि अतिभार या कारणांमुळे शहरांमधील वाहतूक व्यवस्था धोक्यात येत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. या पत्रात त्यांनी सुरक्षेसाठी विविध सूचनाही केल्या आहेत.
विविध सूचना अशा
- शहरी भागातील जड वाहनांना निश्चित वेळेतच प्रवेश देण्याची सक्ती करणे, बांधकाम व औद्योगिक परवानगी प्रणाली काटेकोरपणे राबविणे तसेच प्रमुख मार्गांवर जड वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्ग निश्चित करणे अत्यावश्यक
- जीपीएसआधारित स्पीड लिमिटर अनिवार्य करणे, अतिभारावरील नियंत्रणासाठी डिजिटल वजनकाटे आणि एएनपीआर कॅमेरे असलेली तपासणी केंद्रे मजबूत करणे तसेच नियमभंग झाल्यास वाहन ताब्यात घेऊन कठोर कारवाई करावी
- सिग्नल उल्लंघन व अतिवेग रोखण्यासाठी एआयआधारित आरएलव्हीडी कॅमेरे, स्पीड रडार, स्मार्ट सिग्नल प्रणाली बसविण्यासाठी राज्यस्तरावर आर्थिक तरतूद करावी.
- दंड प्रक्रिया डिजिटल करून ती पारदर्शक ठेवणे व जड वाहनचालकांसाठी नियमित प्रशिक्षण आणि पुनर्प्रमाणन अनिवार्य करावे. अपघातप्रवण क्षेत्रांमध्ये २४ तास तपासणी पथके तैनात ठेवणे, रात्रीच्या वेळी जड वाहनांवर नियंत्रण वाढवणे आणि रस्ता सुरक्षा जनजागृती अभियान राबविणे गरजेचे
