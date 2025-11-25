डॉ. गौरी पालवे आत्महत्या प्रकरण
डॉ. गौरी पालवे आत्महत्या प्रकरण
अनंत गर्जेच्या भावंडांना अटक करा, पालवे कुटुंबीयांची मागणी
मुंबई, ता. २५ ः डॉ. गौरी पालवे यांच्या पालकांनी पोलिसांना पत्र लिहून आरोपी अनंत गर्जे यांच्या भावंडांना तातडीने अटक करण्याची मागणी केली आहे. तसेच तपासातील प्रगती कळवावी, घटनेच्या दिवसाचे सीसीटीव्ही चित्रण दाखवावे, अशा मागण्याही त्यांनी पत्राद्वारे केल्या आहेत.
डॉ. गौरी यांनी गेल्या आठवड्यात शनिवारी वरळी येथील नव्या बीडीडी वसाहतीतील राहत्या घरी गळफास घेत आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी वरळी पोलिसांनी पती अनंतविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंदवला असून, त्याला अटकही केली. अनंत हा मंत्री पंकजा मुंडे यांचा खासगी सचिव आहे. डॉ. गौरी यांचे वडील अशोक आणि अन्य नातेवाइकांनी आपल्या जबाबात अनंतविरोधात मारहाण, धमकीचे आरोप केले आहेत. या पत्रातही डॉ. गौरी आत्महत्या करूच शकत नाहीत, त्यांची हत्या झाली असावी, हा संशय व्यक्त करण्यात आला. अशोक यांनी अनंत याच्यासोबत त्याची बहीण शीतल आणि भाऊ आदित्य यांच्यावरही आरोप केले आहेत. त्यानुसार, पोलिसांनी या दोघांना आरोपी केले आहे. त्यांना तातडीने अटक न केल्यास ते पुरावे नष्ट करू शकतील, असा अंदाज या पत्रात व्यक्त करण्यात आला आहे.
---------------------
चौकशी व तपास सुरू
दरम्यान, पोलिस उपआयुक्त कृष्णकांत उपाध्याय यांच्या देखरेखीखाली वरळी पोलिस अनंतची चौकशी करीत आहेत. घटना घडली तेव्हा डॉ. गौरी घरी एकट्याच होत्या. यासह अनंतने केलेला प्रत्येक दावा तपासून पाहिला जात आहे. अद्याप शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झालेला नसून, चौकशी व तपास सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया उपायुक्त उपाध्याय यांनी नोंदवली.
