घरांच्या करमाफीचा आर्थिक फटका
पाणीपट्टीही बंद झाल्याने पालिकेला २०० कोटींचा तोटा
मिलिंद तांबे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : महापालिकेच्या निर्णयानुसार ५०० चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या सर्व रहिवासी घरांना १ जानेवारी २०२२पासून पूर्णपणे मालमत्ता कर माफ करण्यात आला. सर्वसाधारण कर, सेस आणि पाणीपट्टीसह सर्व करवसुली थांबवण्यात आली; मात्र यामुळे दक्षिण मुंबईतील काही जुन्या घरांच्या मालमत्ता करासह येणारी पाणीपट्टीही बंद झाल्याने या निर्णयाचा महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
दक्षिण मुंबईतील अनेक जुन्या इमारतींना एकच सार्वजनिक पाणी मीटर असल्याने त्या इमारतीचे पाणीबिल मालमत्ता करासोबतच वसूल केले जात होते. त्यामुळे कर माफ झाल्यावर स्वतंत्र पाणीपट्टीदेखील बंद झाली. अशा इमारतींची संख्या ३५,००० ते ४०,००० इतकी आहे. यामुळे वार्षिक महसूल तोटा ५० ते ६० कोटी रुपयांच्या घरात गेला आहे. ५०० फुटांपर्यंतच्या घरांकडून गेल्या तीन वर्षांत एकही पाणीपट्टी वसूल करण्यात आली नाही. आतापर्यंतचा एकूण तोटा २०० कोटींपेक्षा अधिक झाल्यामुळे महापालिकेच्या जलविद्युत विभागाला मोठा आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. महापालिकेच्या जलविद्युत विभागाने अखेर यावर उपाय काढण्यास सुरुवात केली आहे. सार्वजनिक पाणी मीटरचा एकूण वापर तपासला जाईल, त्या आधारावर प्रत्येक घरासाठी अंदाजे मासिक पाणीपट्टी ठरवली जाईल. नंतर ही पाणीपट्टी दरमहिन्याला वसूल करण्याची योजना महापालिकेच्या विचाराधीन आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या मते, निवडणूक प्रक्रियेनंतरच थकीत पाणीपट्टी आणि नवीन धोरण याबाबत मोठा निर्णय होणार आहे. मुंबईतील ५०० चौरस फूट घरांना दिलेल्या करमाफीचा राजकीय फायदा झाला असेल; पण आता या निर्णयामुळे पालिका अडचणीत आली आहे.
...
गंभीर पेच
जलविद्युत विभागाने जरी नवीन धोरणाची तयारी सुरू केली असली तरी एक गंभीर पेच अजून सुटलेला नाही. तीन वर्षांची पाणीपट्टी थकबाकी वसूल करायची की माफ करायची, या पेचात प्रशासन आहे. सध्या मुंबईत निवडणुकीचे वातावरण तापत असल्याने ना थकबाकी वसूल करू शकते, ना नवीन धोरण लागू करू शकते, अशा पेचात महापालिका प्रशासन आहे. त्यातच महापालिकेने निवडणुकीपर्यंत ‘शांत राहा’ धोरण स्वीकारले आहे.
...
निर्णय लवकरच!
जलविद्युत विभागप्रमुख पुरुषोत्तम माळवदे म्हणाले, ‘‘५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना दिलेल्या करमाफीमुळे पाणीपट्टीची वसुलीही थांबली आणि विभागाला मोठा महसूल फटका बसला. जुन्या इमारतींच्या सार्वजनिक मीटरमुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. नवीन धोरण तयार करण्याचे काम सुरू असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल.’’
