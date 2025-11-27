दोन हजार गुंतवणूकदारांची फसवणूक
दोन हजार गुंतवणूकदारांची फसवणूक
वनक्लिक मल्टीट्रेड संस्थेच्या मालकासह दोघांवर गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ ः हातावर पोट असलेल्या सुमारे दोन हजारांहून अधिक श्रमिक गुंतवणूकदारांना कोट्यवधींचा गंडा घालणाऱ्या वनक्लिक मल्टीट्रेड संस्थेचे मालक नामदेव नवले, सहकारी अलका महाडिक यांच्यावर भोईवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात चार कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक झाल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे. वडाळा येथील महिला एजंटच्या तक्रारीनुसार ही कारवाई करण्यात आली.
दरमहा एक हजार रुपयांप्रमाणे २० हप्ते भरल्यास २१व्या महिन्यात २५ हजार रुपये परतावा दिला जाईल. तसेच नैमित्तिक योजनांमध्ये गुंतवल्यास वेगवेगळा परतावा दिला जाईल, अशा अनेक योजना अलका यांनी गुंतवणूकदारांना सांगितल्या. इतर गुंतवणूकदार आणल्यास त्याचे वेगळे कमिशनही मिळेल, असेही सांगण्यात आले. गुंतवणूकदार तयार होताच अलका त्याची भेट कंपनीचे मालक नवलेसोबत घडवून देत.
तक्रारदार महिलेने २०२३ला गुंतवणूक सुरू केली. तिने सुमारे ८० गुंतवणूकदार या योजनेत जोडले. काही महिने परतावा मिळत होता; मात्र मार्च २०२५ पासून तो बंद झाला. महिलेने अलका आणि नवले यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. पुढे संस्थेचे कार्यालयही बंद झाल्याने फसवणूक झाल्याचे तिच्या लक्षात आले.
१५० एजंटांची फौज
तक्रारदार महिलेने केलेल्या चौकशीत नवले, अलका यांनी तब्बल दीडशे एजंटामार्फत दोन हजारांहून अधिक जणांची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर तिने भोईवाडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. गुंतवणूकदार आणल्यास त्याने गुंतविलेल्या रकमेवर एजंटला दहा टक्के कमिशन मिळत होते. त्यामुळे नवले, अलका यांच्याकडे १५० हून अधिक एजंटांची फौज उभी राहिली, असे पोलिस ठाण्यातून सांगण्यात आले.
