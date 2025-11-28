अपात्र गिरणी कामगारांना संधी
अपात्र गिरणी कामगारांना संधी
कागदपत्रांची पूर्तता ३१ डिसेंबरपर्यंत करता येणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ ः कागदपत्रांमधील त्रुटीमुळे अपात्र ठरलेल्या गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना खुशखबर आहे. या कामगारांना आता आपल्या आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता ३१ डिसेंबरपर्यंत म्हाडाकडे करता येणार आहे. कामगार आयुक्तांनी त्याबाबत म्हाडाला निर्देश दिले असून त्याचा थेट फायदा सात हजारांहून अधिक कामगारांना होऊ शकणार आहे.
गिरणी कामगारांना अल्प किमतीत हक्काचे घर देण्याची योजना राज्य सरकारने २०००मध्ये जाहीर केली आहे. त्यानुसार मुंबई शहर आणि उपनगरातील ५८ बंद गिरण्यांमधील म्हाडाकडे नोंदणीकृत व यापूर्वी झालेल्या सोडतीत यशस्वी न झालेल्या सुमारे दीड लाख गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांची पात्रता निश्चितीकरिता ‘म्हाडा’ने अभियान सुरू केले होते. त्यानुसार एक लाख आठ हजार ५५० अर्जदारांनी अर्ज केले असून त्यातील जवळपास ९९ हजार ९३७ अर्जदार पात्र ठरले आहेत. कागदपत्रांमधील त्रुटींमुळे जवळपास सात हजार कामगार अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळे संबंधित कामगारांना आवश्यक कागदपत्रे जोडून देण्यासाठी मुदतवाढ यावीत म्हणून कामगार आयुक्तांकडे गिरणी कामगार संघटनांनी केली होती. त्यानुसार ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यामुळे वेळेत कागदपत्रे न मिळाल्याने सादर करण्यास विलंब झाला होता, त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
एसएमएसद्वारे माहिती
म्हाडाने दिलेल्या मुदतीत ज्या गिरणी कामगारांना दिलेल्या कालावधीत कागदपत्रे अपलोड करता आली नाहीत, अशा गिरणी कामगार, वारसांना कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी डिसेंबरअखेपर्यंत विशेष संधी द्यावी व त्याअनुषंगाने पोर्टलमध्ये बदल करावेत, असे आदेश कामगार उप आयुक्तांनी म्हाडाला दिले आहेत. त्याचबरोबर या विशेष मुदतवाढीची माहिती संबंधित गिरणी कामगार आणि वारसांना एसएमएसद्वारे द्यावी, असेही स्पष्ट केले आहे.
