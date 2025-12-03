कांदिवलीत ४ डिसंेबरला पाणीपुरवठा बंद
कांदिवलीत उद्या पाणीपुरवठा बंद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ ः आर दक्षिण विभागातील कांदिवली (पूर्व) परिसरात जलवितरण सुधारणा कामांमुळे गुरुवारी (ता. ४) ठाकूर गाव, समतानगर, चिखलवाडी आणि जानूपाडा परिसराचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार आहे. महापालिकेने या भागातील नागरिकांना पाणी जपून आणि काळजीपूर्वक वापरण्याचे आवाहन केले आहे.
महापालिकेच्या जलविभागाने कांदिवली (पूर्व) येथे पश्चिम द्रुतगती महामार्गालगत असलेल्या ९०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिनीची नवीन ९०० मि.मी. जलवाहिनीशी जोडणी तसेच ठाकूर संकुलद्वार परिसरातील जुनी जलवाहिनी खंडित करण्याचे काम हाती घेतले आहे. ही दोन्ही कामे गुरुवारी दुपारी १.३० वाजल्यापासून ते शुक्रवारी सकाळी ७.३० वाजेपर्यंत, म्हणजे १८ तासांच्या कालावधीत पूर्ण केली जाणार आहेत.
दररोज सायंकाळी ६.२५ ते ८.२५ या वेळेत पाणी मिळणाऱ्या ठाकूर गाव, समतानगर, चिखलवाडी आणि जानूपाडा परिसराचा पुरवठा या कामामुळे गुरुवारी बंद राहणार आहे. महापालिकेने नागरिकांना आगाऊ पाण्याचा साठा करून ठेवण्याची, तसेच कामकाज सुरळीत पार पडण्यासाठी प्रशासनास सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे.
