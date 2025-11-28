हरकती, सूचनांची तत्काळ दखल घ्या!
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : महापालिका निवडणूक २०२५ अनुषंगाने प्रसिद्ध झालेल्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादीवरील हरकती आणि सूचनांची काटेकोर दखल घेण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत.
१ जुलै २०२५नुसार आधारित असलेल्या या मतदार यादीत जर कोणाचे नाव चुकीच्या प्रभागात समाविष्ट झाले असल्याची हरकत प्राप्त झाली, तर सक्षम अधिकाऱ्यांनी तत्काळ स्थळपाहणी करून खातरजमा करावी आणि अंतिम निर्णय द्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या अनुषंगाने आज भायखळा येथील पेंग्विन कक्षात बैठक घेण्यात आली. अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी, निवडणूक अधिकारी विजय बालमवार, वरिष्ठ अधिकारी आणि विभागीय कर्मचारी उपस्थित होते. मतदार सुविधेसाठी महापालिकेच्या मुख्यालयासह २४ विभागांत मतदार सहाय्यता केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. हरकती व सूचना सादर करण्याची अंतिम तारीख ३ डिसेंबर २०२५ असून त्यांचा निपटारा पारदर्शकपणे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. टंकलेखनाच्या चुका, चुकीच्या प्रभागातील नावे, मृत व्यक्तींची नावे किंवा दुबार नोंदी अशा सर्व बाबींची नोंद घेऊन दुरुस्ती करूनच अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करावी, असेही निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
