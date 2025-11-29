स्वच्छ वायूसाठी युवकांची सक्रियता
मुंबई, ता. २९ : ‘स्वच्छ वायूसाठी युवकांची सक्रियता’ या उपक्रमांतर्गत चेंबूर येथील विवेकानंद शिक्षण संस्थेत पर्यावरण संरक्षणाविषयी विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने सहभाग नोंदवला. पर्यावरण आणि वायू गुणवत्ता सुधारण्यासाठी युवकांची भूमिका ठळकपणे अधोरेखित करणारा हा कार्यक्रम महापालिकेच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातर्फे घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी ओला-सुका कचरा विभाजन, वायू प्रदूषण नियंत्रण, ग्रीन लिव्हिंग आणि जनजागृती यांसारख्या विषयांवर तयार केलेल्या प्रकल्प, पोस्टर आणि लघुपटांचे सादरीकरण केले. मान्यवरांनी या सादरीकरणांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या संकल्पना जाणून घेतल्या आणि त्यांचे कौतुक केले. उत्कृष्ट प्रकल्पांना पारितोषिके देऊन गौरविण्यात आले. कार्यकारी अभियंता वर्षा आठल्ये म्हणाल्या, की वायू प्रदूषण हे मुंबईसमोरील गंभीर नागरी आव्हान आहे. एनसीएपीमुळे रस्ते स्वच्छता, धूळ नियंत्रण यंत्रणा आणि कचरा व्यवस्थापन सुधारणा यावर अधिक भर दिला जात आहे. लहान कृतींचा मोठा पर्यावरणीय परिणाम होऊ शकतो आणि तरुण यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. डॉ. अजित साळवी यांनी सांगितले, की महापालिकेने स्वच्छ वायू कार्यक्रमासाठी घेतलेला पुढाकार कौतुकास्पद आहे. युवकांचा सहभाग पुढील पिढीकरिता स्वच्छ आणि सुरक्षित पर्यावरण निर्माण करण्यास हातभार लावणारा ठरेल.
