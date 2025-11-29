‘पुस्तकॅफे’ला पसंती
माटुंग्यात तरुणाई घेतेय खाण्यासोबत वाचनाचा गोडवा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : मुंबई शहरातील धकाधकीच्या जीवनात पुस्तक वाचनासाठी शांत जागा मिळणे दुरापास्त आहे. अशा परिस्थितीत पुस्तक वाचण्यासोबतच खाण्याचीही व्यवस्था माटुंग्यातील ‘पुस्तकॅफे’ करतोय. येथील नितीन नाई या २४ वर्षीय तरुणाच्या संकल्पनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
माटुंगा येथील रूपारेल महाविद्यालयाजवळ तरुणाने पुस्तक कॅफे सुरू केले आहे. या कॅफेमध्ये चार हजारांहून अधिक पुस्तके उपलब्ध असून येथील खाद्यपदार्थांचा दरदेखील खिशाला परवडणारा आहे. सकाळी ११ ते रात्री १० वाजेपर्यंत हा कॅफे सुरू असतो.
नितीन नाई यांनी सांगितले, की महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकडे पैसे कमी असतात. त्यामुळे कॅफेतील खाद्यपदार्थांचा दर परवडेल इतकाच ठेवण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना आवडतील, असे पदार्थ आमच्याकडे मिळतात, असे त्यांनी सांगितले.
कॅफेची रचनादेखील विद्यार्थ्यांना आवडेल, अशी आहे. येथील भिंतींवर काही पुस्तके ठेवण्यात आली आहेत. खाली आणि वर दोन्ही ठिकाणी पुस्तकांचे रॅक्स आहेत. विद्यार्थ्यांना सीटवर बसून खाता-खाता एखादे पुस्तक वाचता येईल, अशी व्यवस्था आहे. या कॅफेमध्ये अतिशय शांत वातावरण असल्याने महाविद्यालयीन विद्यार्थी, पुस्तकप्रेमींची चांगली पसंती मिळत आहे.
‘पुस्तकॅफे’ कल्पना खूप चांगली आहे. रूपारेल महाविद्यालय जवळ असल्याने विद्यार्थ्यांची नेहमीच गर्दी असते. खाद्यपदार्थही चांगले मिळत आहेत.
- सिआ शुक्ला,
विद्यार्थी, रूपारेल कॉलेज
विविध प्रकारची पुस्तके येथे वाचायला मिळतात. मला कादंबरी वाचायला आवडते. मोकळे वातावरण आणि चविष्ट खाद्यपदार्थ आणि पुस्तकांची सोबत असल्याने आणखी छान वाटते.
- ऋषीम जाधव,
विद्यार्थी, रूपारेल महाविद्यालय
