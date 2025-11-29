रॅपिडो बाईक टॅक्सीचा अपघात
रॅपिडो बाइक टॅक्सीचा अपघात
प्रवासी महिलेचा मृत्यू; चालक गंभीर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ ः भरधाव सिमेंट मिक्सर ट्रकने रॅपिडो बाइक टॅक्सीला धडक दिल्याने महिला प्रवाशाचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी सकाळी पूर्व द्रुतगती मार्गावरील ऐरोली चौकात घडली. शुभांगी मगरे (वय ४९) असे मृत महिलेचे नाव आहे. चालक गणेश माधव (वय २१) गंभीर जखमी झाला. याप्रकरणी नवघर पोलिसांनी मिक्सर ट्रकचालक जवाहर यादव यास अटक केली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलुंड पूर्व येथील सनरूप टॉवरमध्ये राहणाऱ्या शुभांगी यांनी शनिवारी सकाळी रॅपिडो बाइक टॅक्सी आरक्षित केली. चालक गणेशच्या बाइक टॅक्सीवर बसून त्या माटुंग्याच्या दिशेने निघाल्या. पूर्व द्रुतगती महामार्गावर ऐरोली जंक्शनजवळ बाइक टॅक्सीला भरधाव सिमेंट मिक्सरने धडक दिली. या धडकेत शुभांगी आणि गणेश दोघेही दूरवर फेकले गेले. दोघांना फोर्टीस रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र शुभांगी यांचा जागीच मृत्यू झाला होता, तर गणेशची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
