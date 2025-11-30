सांताक्रूझमध्ये पारा घसरला
सांताक्रूझमध्ये पारा घसरला
मोसमातील नीचांकी नोंद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : मुंबईत शहरात हिवाळ्याची चाहूल अधिक गडद होत असून सांताक्रूझ येथे तापमानात लक्षणीय घट नोंदली गेली आहे. रविवारी (ता. ३०) रोजी सकाळी ८.३० वाजता सांताक्रूझ केंद्रात किमान तापमान १५.७ अंश सेल्सिअस नोंदले गेले. हे सामान्यापेक्षा ४.४ अंशांनी कमी असून हे या मोसमातील नीचांकी तापमान ठरले. यामुळे गेल्या काही दिवसांच्या तुलनेत थंडीची जाणीव अधिक तीव्र झाली आहे.
कुलाब्यात किमान तापमान २३ अंश, तर दिवसभरात कमाल तापमान ३२ ते ३३ अंशांच्या दरम्यान राहिले. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, मुंबई आणि उपनगरांत सकाळी हलका धुरकटपणा दिसणार असून दिवसभर आकाश स्वच्छ ते अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ३० नोव्हेंबरसाठी मुंबईतील कमाल तापमान ३२ अंश, तर किमान २३ अंश राहण्याचा अंदाज होता. तथापि, प्रत्यक्ष नोंदवलेल्या आकडेवारीनुसार सांताक्रूझ परिसरात तापमान आणखी घसरले असून हवा तुलनेने कोरडी असल्याने (आर्द्रता सकाळी ५८ टक्के) थंडीची जाणीव अधिक होत आहे. शहरात गेल्या दोन दिवसांत तापमानात घट झाल्यामुळे सकाळच्या सत्रात थंडीची जाणीव होत आहे. डिसेंबरचा पहिला आठवडा असल्याने पुढील काही दिवस ही स्थिती कायम राहण्याची शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे.
