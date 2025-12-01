कामा रुग्णालयात लवकरच ‘कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी’
कामा रुग्णालयात लवकरच
‘कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी’
देशात सरकारी रुग्णालयात प्रथमच विभाग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : महिलांच्या शरीरिक सौंदर्यविषयक समस्यांवर विशेष उपचार आता राज्य सरकारच्या कामा आणि आल्ब्लेस रुग्णालयात उपलब्ध हाेणार आहेत. पुढील वर्षापासून या रुग्णालयात कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी विभाग सुरू हाेणार असून, देशभरातील सरकारी रुग्णालयात प्रथमच ही सुविधा मिळणार आहे.
महिलांच्या अंतरिक शरीरातील तक्रारी, प्रसूतीनंतर किंवा वयोमानानुसार होणारे बदल आणि काही सामाजिक समजुतींमुळे कमी होणारा आत्मविश्वास या समस्यांवर या विभागात उपचार करण्यात येणार आहेत. रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे यांनी अलीकडे झालेल्या ‘आयएव्हीए काँग्रेस’मध्ये या विभागाच्या सुरुवातीची घोषणा केली. रुग्णालयातील सुमारे दाेन हजार चौरस मीटर क्षेत्रात या विभागाची उभारणी करण्याची तयारी सुरू असून, फेब्रुवारी २०२६मध्ये कामाला प्रारंभ होणार आहे. चार महिन्यांत हा विभाग सज्ज होणार आहे.
कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजीशी संबंधित उपचार सध्या खासगी रुग्णालयांत उपलब्ध असून, त्याचा खर्च सामान्य महिलांच्या आवाक्याबाहेर होता. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांनाही ही सुविधा परवडावी, यासाठी हा विभाग सरकारी स्तरावर सुरू केला जात असल्याचे सांगण्यात आले.
----
फेलाेशिप सुरू करणार
विभागात उपचारांसह कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी विषयातील फेलोशिप कार्यक्रमही सुरू करण्यात येणार असून, एमडी पदवीधारक डॉक्टरांना दोन वर्षांच्या या कोर्समध्ये प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुरुवातीला चार जागा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
