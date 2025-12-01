प्रारूप मतदार यादीवर ३,६०१ हरकती, सूचना
प्रारूप मतदार यादीवर ३,६०१ हरकती, सूचना
एम/पूर्व विभागात सर्वाधिक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादीवर हरकती, सूचना नोंदविण्याच्या कालावधीत नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल केल्या आहेत. विविध विभागांतून एकूण ३,६०१ हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या असून, मतदार नावे, प्रभागातील गोंधळ, पत्त्यातील चूक, नाव गळणे किंवा समावेश यासंबंधी नागरिकांनी सर्वाधिक तक्रारी केल्या आहेत.
विभागनिहाय पाहता एम/पूर्व विभागात सर्वाधिक १,०६१, तर एन विभागात ५२५ आणि एच/पूर्व विभागात २०८ हरकती प्राप्त झाल्या. काही विभागांमध्ये तुलनेने कमी तक्रारी दिसल्या असून, बी विभागात एकही हरकत नोंदली गेली नाही. दरम्यान, २० ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत दररोज मिळालेल्या हरकतींच्या आकडेवारीत २६ आणि २७ नोव्हेंबर हे दोन दिवस विशेष ठरले. अनेक विभागांत या दोन दिवशी मोठ्या प्रमाणात अर्ज सादर केल्याचे दिसले. विशेषतः २६ नोव्हेंबरला ५२९ आणि २७ नोव्हेंबरला १,३७१ हरकती नोंदवल्या गेल्या. मतदार यादीतील चुकीच्या नोंदी आणि प्रभाग बदलाशी संबंधित समस्या यंदा अधिक प्रकर्षाने पुढे आल्या आहेत. अंतिम मतदार यादी जाहीर होण्यापूर्वी सर्व हरकतींची तपासणी करून योग्य दुरुस्त्या करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.