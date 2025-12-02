अडलेल्या गर्भवतीची पोलिसांकडून प्रसूती
अडलेल्या गर्भवतीची पोलिसांकडून प्रसूती
डोंगरीच्या पथकाचे सर्वत्र कौतुक
मुंबई, ता. २ ः धारावीतील गर्भवती डोंगरी येथे आली असता तिला अचानक प्रसूतिकळा सुरू झाल्यावर प्रसंगावधान दाखवत डोंगरी पोलिसांनी रस्त्यात तिची सुखरूप प्रसूती केली. त्यानंतर पोलिस पथकाने बाळ-बाळंतिणीला जे. जे. रुग्णालयात दाखल केले. अचानक घडलेल्या या घटनेत पोलिस पथकाने दाखवलेले प्रसंगावधान, माणुसकीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
धारावीत राहणाऱ्या माला नाडर (वय ३५) शनिवारी पतीसोबत डोंगरी परिसरात आल्या होत्या. अचानक त्यांना प्रसूतिकळा सुरू झाल्या. डॉक्टरांनी दिलेल्या मुदतीआधीच अचानक कळा सुरू झाल्याने माला आणि त्यांचे पती भांबावून गेले. कळा असह्य होत्या. माला यांना चालणे किंवा वाहनात बसून रुग्णालयात जाणे अशक्य होते. त्या पदपथावर बसल्या. त्यांची अवस्था पाहून पादचाऱ्यांनी डोंगरी पोलिसांना कळवले. डोंगरी पोलिस ठाण्यातून महिला पोलिस पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. सोबत आलेल्या पुरुष पोलिसांनी स्थानिक रहिवाशांकडून साडी, चादर आणि प्रसूतीसाठी अन्य आवश्यक वस्तू क्षणार्धात उपलब्ध करून घेतल्या. माला पुढल्या काही क्षणात प्रसूत होतील, हा अंदाज घेत महिला पोलिसांनी चादर, साड्यांचा आडोसा तयार केला. माला तेथेच प्रसूत झाल्या. त्यांनी सुदृढ बालकाला जन्म दिला.
