सोशल मीडिया इन्फ्ल्यूएन्सर्सच्या मदतीने एड्स जनजागृतीला गती
सोशल मीडिया इन्फ्ल्यूएन्सर्सच्या माध्यमातून एड्सविषयी जनजागृती
जागतिक एड्स दिनानिमित्त ‘स्वयंम मेळा’ उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : जागतिक एड्स दिनानिमित्त मुंबई जिल्हे एड्स नियंत्रण संस्थेने सोशल मीडिया इन्फ्ल्यूएन्सर्सच्या माध्यमातून एड्सविषयी जनजागृती वाढवण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केला आहे. उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) आणि प्रकल्प संचालक शरद उघडे यांच्या उपस्थितीत या उपक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. इन्फ्ल्यूएन्सर्सच्या मदतीने जनजागृतीचे संदेश अधिक लोकांपर्यंत वेगाने पोहोचतील, असे उघडे यांनी सांगितले. सामूहिक जबाबदारी स्वीकारल्यास एड्सचे उच्चाटन शक्य आहे, यावर त्यांनी भर दिला. याच निमित्ताने, मुंबईतील एआरटी केंद्रांवर उपचार घेणाऱ्या एचआयव्हीसह जगणाऱ्या महिलांसाठी वडाळा येथे ‘स्वयंम मेळा’ आयोजित करण्यात आला. बचत गटांच्या माध्यमातून सक्षमीकरणाच्या मार्गावर असलेल्या १२० महिलांनी विविध स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला. याप्रसंगी उघडे यांनी एचआयव्ही जनजागृती मशाल विद्यार्थ्यांना सुपूर्द केली.
मुंबई जिल्हे एड्स नियंत्रण संस्थेद्वारे ऑनलाइन समुपदेशन, केस मॅनेजमेंट आणि तृतीयपंथी समुदायासाठी सहाय्यता गट असे विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. संस्था आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे जनजागृती अधिक प्रभावीपणे वाढत असल्याचे उघडे यांनी नमूद केले.
