उत्पादन व क्षमताकेंद्रात राज्यात परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन

उत्पादन व क्षमता केंद्रात राज्यात परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन
राजेश गवांदे यांचे प्रतिपादन
मुंबई, ता. ३ : राज्यात उत्पादन व जागतिक क्षमता केंद्रात गुंतवणूक आकर्षित करून आपल्याकडे गुणवत्ता निर्माण व्हावी यासाठी शैक्षणिक केंद्रे निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे राज्याचे राजशिष्टाचार प्रमुख आणि सचिव डॉ. राजेश गवांदे यांनी येथे सांगितले.
आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजतर्फे आयोजित महाराष्ट्राचे जागतिक संबंध बळकट करण्यासंदर्भातील परिसंवादात ते बोलत होते. याचबरोबर आम्ही राज्याला प्रमुख पर्यटनक्षेत्र आणि शैक्षणिक विभाग म्हणून प्रस्थापित करण्याचेही प्रयत्न करीत आहोत. शिक्षण संस्थांना नवी मुंबई विभागात आकर्षित करण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत, असेही ते म्हणाले.
आपल्या जागतिक भागीदारांसह सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध बळकट करण्याचेही आम्ही प्रयत्न करत आहोत. या सर्व प्रयत्नांमुळे जगातील गुंतवणूकदार आणि भागीदार यांच्यासाठी महाराष्ट्र हे प्रमुख आकर्षण ठरेल, असेही ते म्हणाले.
परदेशांवरील अवलंबित्वही कमी
पीएलआय योजनेनुसार, १४ प्रमुख क्षेत्रांवर आम्ही भर दिला आहे. याद्वारे देशाचे या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये परदेशांवरील अवलंबित्वही कमी होईल. तसेच दीर्घकालीन विकासही होईल. स्वच्छ पाणी आणि हवा, आरोग्यसेवांचा विस्तार, रस्ते सुरक्षेची खातरजमा याद्वारेदेखील आपण स्वयंपूर्ण आणि भविष्याकरिता सज्ज राष्ट्र निर्माण करू शकू. तसेच कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करण्यासाठी आम्ही अनेक देशांशी करारही करत आहोत. त्यामुळे आपल्याकडेही परदेशांच्या तुल्यबळ अशा शिक्षण शसंस्था निर्माण होतील. त्यामुळे आपले गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी आंतरराष्ट्रीय गुणवत्तेच्या तोडीस तोड होतील, असेही ते म्हणाले.
