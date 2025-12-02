खंडणी उकळणाऱ्या चौघांवर गुन्हा
मुंबई

मुंबई : धारावीतील व्यावसायिकांकडून खंडणी उकळणाऱ्या चौघांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. त्यापैकी एकास व्यावसायिकांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. त्यास अटक करण्यात आली. या चौघांनीही महापालिकेत क्लीन अप मार्शल म्हणून काम केले होते, अशी माहिती चौकशीतून पुढे आली. विशेष म्हणजे गेल्या महिनाभरात या चौघांनी या परिसरातून पालिका अधिकारी असल्याचे भासवत कारवाईचा धाक दाखवून लाखो रुपयांची खंडणी उकळल्याची माहिती प्राथमिक चौकशीतून पुढे आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या माहितीची शहानिशा सुरू असून, उर्वरित तीन आरोपींचा शोध घेत आहोत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. हनुमंत कुंचीकुर्वे असे अटक आरोपीचे नाव आहे, अशी माहिती पोलिस ठाण्यातून देण्यात आली.

