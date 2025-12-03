अवैध पार्किंगविरोधात धडक कारवाई
अवैध पार्किंगविरोधात धडक कारवाई
आठवड्यात २३ हजार वाहनांना दंड
मुंबई, ता. ३ ः दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनी शहरात वाहनांच्या अवैध पार्किंगविरोधात विशेष मोहीम उघडली आहे. नोव्हेंबर महिन्यातील अखेरच्या आठवड्यात पोलिसांनी शहरात अवैधरीत्या पार्क केलेल्या तब्बल २३ हजार वाहनांवर ई-चलान जारी करत २.७२ लाख रुपयांचा दंड आकारला.
सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने शहरातील महत्त्वाचे चौक, संवेदनशील आस्थापना, महत्त्वाच्या शासकीय व खासगी इमारती, प्रार्थनास्थळे, बाजारपेठा, रेल्वेस्थानके, मेट्रो स्थानके आणि अन्य गर्दीच्या ठिकाणी अवैधरीत्या पार्क केलेल्या वाहनांविरोधात विशेष मोहीम वाहतूक पोलिसांनी हाती घेतली आहे.
या मोहिमेंतर्गत २५ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबरदरम्यान वाहतूक पोलिसांनी २३,०८३ वाहनांवर ई-चलान बजावून २.७२ कोटींचा दंड आकारला. यात सार्वजनिक ठिकाणी वाहने सोडून, थांबवून प्रवाशांसह संपूर्ण रहदारीस धोका, अडथळा व गैरसोय निर्माण करणाऱ्या २२,९५५ वाहनांवर धडक कारवाई करण्यात आली. पदपथांवर, झेब्रा क्रॉसिंग, बसथांबे, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशद्वारासह नो पार्किंग क्षेत्रात उभ्या वाहनांवरही कारवाई केल्याचे वाहतूक पोलिसांनी सांगितले.
बेवारस अवस्थेतील किंवा अवैधरीत्या पार्क झालेल्या वाहनांबाबत त्वरित नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन वाहतूक पोलिसांनी केले आहे.
तीन दिवसांत ५१७ ई दुचाकी जप्त
विनापरवाना मालवाहतूक आणि अन्य नियमांचे सर्रास उल्लंघन करणाऱ्या ५१७ ई दुचाकी वाहतूक पोलिसांनी जप्त केल्या. सुमारे ६७० चालकांविरोधात गुन्हे नोंदवण्यात आले. ही कारवाई २७ ते २९ नोव्हेंबरदरम्यान संपूर्ण शहरात करण्यात आली.
