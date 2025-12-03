मुंबईतील मतदार याद्यांवर साडेपाच हजार हरकती
मुंबईतील मतदार याद्यांवर
साडेपाच हजार हरकती
निवडणुकीपूर्वी त्रुटी दुरुस्त करणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : महापालिकेच्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्यांवर २० नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबरपर्यंत एकूण ५,४८९ हरकती नोंदवण्यात आल्या. त्यात सर्वाधिक १,५८१ हरकती एम/पूर्व विभागात, सर्वात कमी दोन हरकती बी विभागात नोंदवण्यात आल्या. त्यामुळे विविध भागांत मतदार याद्यांमध्ये मोठी विसंगती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेच्या प्रारूप मतदार याद्यांवर नागरिकांना ३ डिसेंबरपर्यंत हरकती नोंदवता येणार होत्या. त्यास नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. २७ ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान चार दिवसांत अडीच हजारांहून अधिक हरकती आल्या. त्यात प्रामुख्याने नाव वगळले जाणे, एका प्रभागातील मतदाराचे नाव दुसऱ्यात आढळणे, पत्त्यांमध्ये विसंगती, तसेच चुकीची माहिती नोंदवली जाणे, अशा तक्रारींचा यात समावेश होता. निवडणुकीपूर्वी मतदारांची अद्ययावत आणि अचूक यादी तयार करण्यासाठी या हरकती विचारात घेतल्या जाणार असल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे.
......
प्रभागनिहाय सर्वाधिक हरकती
एम/पूर्व १,५८१
एल ८५९
एन ६०८
के/पश्चिम ४७४
एच/पूर्व २२२
पी/पूर्व २२७
आर/दक्षिण २३०
टी १८५
आर/मध्य १५४
......
सर्वात कमी हरकती
बी २
ए ११
सी १०
एम/पश्चिम ११
डी ३७
एफ/दक्षिण २४
