भिवंडीत एफडीएकडून कारवाई
३१ लाखांचा प्रतिबंधित तंबाखू-सुपारी साठा जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : अन्न व औषध प्रशासनाने भिवंडी तालुक्यातील सोनाळे येथे नाशिक-मुंबई महामार्गावर कारवाई करत सुगंधित तंबाखू व सुपारीचा तब्बल ३१ लाख १२ हजार रुपये किमतीचा साठा जप्त केला. प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होत असल्याची गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाने गुटखा, पानमसाला, सुगंधित सुपारी व तंबाखूच्या विक्री, साठा व वाहतुकीवर एका वर्षाची बंदी घातली असूनही हा साठा राज्यात आणण्यात येत असल्याचे एफडीएने स्पष्ट केले.
एका टेम्पोमधून प्रतिबंधित साहित्य वाहतूक केली जात असल्याची माहिती मिळताच एफडीएचे सहाय्यक आयुक्त पी. पी. सूर्यवंशी यांच्या पथकाने सोनाळे येथील पे अॅन्ड पार्क परिसरात वाहन रोखले. पथकाने अधिकारी म्हणून ओळख सांगताच चालक तालिब साबितअली खान घटनास्थळावरून पसार झाला. त्यानंतर भिवंडी तालुका पोलिसांना कळविण्यात आले. पोलिसांनी वाहनाची तपासणी केली. तपासात ‘बनारशी आशिक’ नावाचा सुगंधित तंबाखूचे २९,७५० पाउच आणि ब्रँडची ३०,६०० पाउच सुगंधित सुपारी आढळली. वाहनासह एकूण मुद्देमालाची किंमत ३१ लाख १२ हजार २५० रुपये इतकी असल्याचे एफडीएने सांगितले.
प्रातिनिधिक नमुने तपासणीसाठी घेतल्यानंतर सर्व साहित्य पुढील कारवाईसाठी जप्त करण्यात आले आहे. चालक तालिब खान याच्यासह वाहनमालक राजेश शेट्टीयार, उत्पादक कृष्णकांत पांडे, तसेच भिवंडीतील घाऊक विक्रेते इब्राहीम शेख, सुफीयान गोवडी, शौकत, इब्राहीम यासिम पटेल, आयाज, आशपाक आणि लक्ष्मण यादव यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
