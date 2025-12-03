पूर परिस्थिती कमी करण्यासाठी पर्जन्य जलवाहिन्यांचं जाळ वाढवणार :
पुरावर नियंत्रणाचा प्रयत्न
टेंभे पुलाजवळ पर्जन्यजल वाहिनी प्रकल्पाला गती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : पूर्व उपनगरातील चेंबूर येथील टेंभे पूल परिसरातील वारंवार उद्भवणारी पूरस्थिती दूर करण्यासाठी महापालिकेने मोठे पाऊल उचलले आहे. पर्जन्यजल वाहिन्या सुधारण्यासाठीचा २०.३४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यावर पोहोचला आहे.
महापालिकेने या परिसरातील पाणलोट क्षेत्राचा अभ्यास करून स्वतंत्र जलवैज्ञानिक अहवाल मागवला होता. त्यानुसार नवीन ३ मीटर रुंद व २ मीटर खोलीची पर्जन्यजल वाहिनी उभारणे आणि विद्यमान ड्रेनचे रुंदीकरण-खोलीकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली. दोन्ही उपाय एकत्रित करून अंतिम प्रकल्प आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे.
या कामासाठी १७.०२ कोटींच्या अंदाजावरून निविदा मागविण्यात आल्या. सात निविदांपैकी समृद्धी एंटरप्रायझेसचा उणे २३.२३ टक्के हा दर सर्वात कमी ठरला. त्यांचा देकार १३.०७ कोटी रुपये (जीएसटीपूर्वी) असून, करांसह कंत्राट किंमत १६.८१ कोटी रुपये इतकी ठरते. कंत्राटदाराने ४.३७ कोटी रुपयांची सुरक्षा ठेवही जमा केली आहे.
या कामाचे स्वरूप निश्चित करण्यात आले असून, त्यात पूर्व द्रुतगती अंडरपास ते ओंकार रागा सोसायटीपर्यंत नवीन बॉक्स ड्रेन, रस्त्यालगतचे विद्यमान ड्रेनचे पुनर्बांधकाम, पोचरस्ता ते एस. जी. बर्वे मार्ग पर्जन्यजल वाहिनीचे रुंदीकरण व खोलीकरण अशा कामांचा समावेश आहे.
प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर कंत्राटदारासोबत करार करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. या प्रकल्पामुळे टेंभे पूल परिसरातील पूरस्थिती मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
१२ महिन्यांत काम करणार
कामाचा कालावधी पावसाला वगळून १२ महिने निश्चित करण्यात आला आहे. प्रकल्पासाठी २०.३४ कोटी रुपयांचा तपशीलवार अंदाज प्रशासकांकडे मंजुरीसाठी पाठवला असून, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात आंशिक तरतूद करण्यात आली आहे. उर्वरित निधी सुधारित अंदाजातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
