४ ते ७ डिसेंबरदरम्यान समुद्राला मोठी भरती
नागरिकांनी समुद्रकिनारी जाणे टाळावे; महापालिकेचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ ः मुंबईत ४ ते ७ डिसेंबरदरम्यान सलग तीन दिवस समुद्राला मोठी भरती येणार असून, या काळात साडेचार मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या लाटा उसळणार आहेत. आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाने भरतीचे वेळापत्रक जाहीर केले असून नागरिकांनी समुद्रकिनारी जाणे टाळावे, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
महापालिकेच्या माहितीनुसार, शनिवारी (ता. ६) मध्यरात्री १२.३९ वाजता ५.०३ मीटर, तर रविवारी (ता. ७) रात्री १.२७ वाजता ५.०१ मीटर उंचीच्या लाटा उसळणार आहेत. मोठ्या भरतीदरम्यान समुद्रकिनाऱ्यावर जाणे धोकादायक असल्याने नागरिकांनी किनाऱ्यांपासून दूर राहावे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमी आणि शिवाजी पार्क परिसरात मोठी गर्दी अपेक्षित आहे. त्या ठिकाणी येणाऱ्या अनुयायांनीही समुद्रकिनारी विशेष काळजी घेण्याचे तसेच पोलिस आणि महापालिका देणाऱ्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
भरतीचा तपशील
दिनांक वेळ उंची
४ डिसेंबर रात्री ११.५२ वा. ४.९६ मीटर
५ डिसेंबर सकाळी ११.३० वा. ४.१४ मीटर
६ डिसेंबर मध्यरात्री १२.३९ वा. ५.०३ मीटर
६ डिसेंबर दुपारी १२.२० वा. ४.१७ मीटर
७ डिसेंबर मध्यरात्री १.२७ वा. ५.०१ मीटर
७ डिसेंबर दुपारी १.१० वा. ४.१५ मीटर
