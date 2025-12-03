हरकतींच्या पडताळणीसाठी प्रत्यक्ष भेटी द्या!
अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादीवरील हरकती व सूचनांबाबत प्रत्यक्ष भेटी देऊन निर्णय घ्यावा, तसेच सर्व संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने कामकाज पार पाडावे, असे निर्देश अतिरिक्त महापालिका आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी प्रशासनाला दिले.
महापालिका मुख्यालयात आयोजित प्रारूप मतदार यादीवरील तक्रारी व कार्यवाहीच्या आढावा बैठकीला विशेष कार्य अधिकारी (निवडणूक) विजय बालमवार, सह आयुक्त विश्वास शंकरवार, कोकण विभागाच्या अपर आयुक्त फरोघ मुकादम, सहाय्यक आयुक्त डॉ. गजानन बेल्लाळे, तसेच शहर व उपनगरातील निवडणूक अधिकारी आणि प्रशासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
या वेळी डॉ. जोशी म्हणाल्या, राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार मतदार यादीशी संबंधित सर्व कामांना गती द्यावी, प्रभाग प्रारूप मतदार यादीवरील हरकती व सूचनांची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा, आठ वर्षांनंतर महापालिका निवडणुका होत असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया काटेकोरपणे पार पाडाव्या, सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी निवडणुकीच्या कामकाजास प्राधान्य द्यावे, कामास नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
१२ डिसेंबरपर्यंत मुदत
मतदान केंद्रांची अद्ययावत यादी १२ डिसेंबरपूर्वी महापालिकेच्या मध्यवर्ती निवडणूक शाखेकडे सादर करावी. निष्कासित इमारतींमध्ये पूर्वी मतदान केंद्र असल्यास पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी. गृहनिर्माण संस्थांमधील मतदान केंद्रांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) अनिवार्य राहील. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी परस्परांशी सातत्यपूर्ण संवाद ठेवत ही प्रक्रिया सक्षमपणे पार पाडावी, असे आवाहन जोशी यांनी या वेळी केले.
