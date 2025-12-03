कारगवाल कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या दोन अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा
टॅक्सीचालक मृत्यू प्रकरण
मुंबई, ता. ३ ः भाऊचा धक्का येथील जुन्या जेट्टीवरून टॅक्सी समुद्रात कोसळून चालकाचा मृत्यू झाला होता. नोव्हेंबर महिन्यात घडलेल्या या घटनेस जबाबदार धरत कंत्राटदार मेसर्स कारगवाल कन्स्ट्रक्शन या कंपनीच्या दोन अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवला. प्रोजेक्ट ऑपरेशन हेड सतीशकुमार मलाडी आणि साईट सेफ्टी ऑफिसर महेश सावंत, अशी आरोपींची नावे असल्याचे पोलिस ठाण्यातून सांगण्यात आले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १३ नोव्हेंबरला रात्री आठच्या सुमारास एक टॅक्सी धक्क्यावरील जुन्या, अर्धवट पाडलेल्या जेट्टीवरून थेट समुद्रात पडली. येलोगेट पोलिसांनी स्थानिक मच्छीमारांच्या मदतीने टॅक्सीचालक जयप्रकाश शर्मा (वय ६३) यांना समुद्रातून बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल केले; मात्र डॉक्टरांनी त्यांना दाखलपूर्व मृत घोषित केले. पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद घेत चौकशी सुरू केली. चौकशीत कळले की, जुलै २०२३ मध्ये बंदर प्राधिकरणाने भाऊचा धक्का येथे नवी जेट्टी बांधण्याचे कंत्राट कारगवाल कंपनीस दिले होते. कंत्राटदार कारगवाल कंपनीने जुनी जेट्टी तोडण्याचे काम मेसर्स आर. बी. दांडे असोसिएट कंपनीस दिले होते. या कंपनीने जुन्या जेट्टीचा काही भाग तोडला. उर्वरित जेट्टी तोडण्याचे काम सुरू आहे; मात्र तेथे धोक्याचा इशारा देणारा कोणताही फलक, बॅरिकेड किंवा सुरक्षा रक्षक तैनात नव्हता. त्यामुळे काळोखात शर्मा यांना पुढील काहीच न दिसल्याने त्यांची टॅक्सी थेट समुद्रात कोसळली, असे या चौकशीतून स्पष्ट झाले. त्या आधारे गुन्हा नोंदवल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
