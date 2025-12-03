मतदार यादीत ११ लाख दुबार नावे
मतदार यादीत
११ लाख दुबार नावे
मुंबई,ता.३ : महापालिकेच्या मतदार यादींत दुबार मतदारांच्या मोठ्या प्रमाणात नोंदी आढळत आहेत. महापालिका प्रशासनाच्या ताज्या तपासणीत सुमारे चार लाख ४० हजार १६५ नावांची पुनरावृत्ती झाल्याचे स्पष्ट झाले. या नोंदींसह दुबार मतदारांचा आकडा ११ लाख एक हजार ५०५ वर पोहोचला आहे. त्यामुळे मतदार यादीचे तातडीने शुद्धीकरण करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
संगणकीय फिल्टरिंगमधील त्रुटी, एकाच व्यक्तीच्या एकापेक्षा अधिक नोंदी किंवा डेटा-एंट्रीतील चुकांमुळे दुबार मतदारांची नोंद झाल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी सर्व नोंदींचे पुन्हा एकदा काटेकोर तपासणी करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत. बहुसंख्य श्रेणींमध्ये हजारोंच्या संख्येने, तर काही श्रेणींमध्ये केवळ एक ते तीन दुबार नोंदी आढळल्या. संबंधित विभागाकडून लवकरच मतदार यादीचे शुद्धीकरण करून सुधारित आकडेवारी जाहीर करणार असल्याची माहितीही महापालिका प्रशासनाने दिली.
