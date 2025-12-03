मनोरी निःक्षारीकरण प्रकल्पाचा खर्च १४ हजार कोटींवर!
मुंबई, ता. ३ : हवामान बदल, अवेळी पडणारा पाऊस आणि जलस्रोतांवरील वाढता ताण लक्षात घेऊन महापालिकेने मनोरी येथे २०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेचा निक्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया वेगवान केली आहे, मात्र या प्रकल्पाचे २० वर्षे संचालन आणि देखभाल कंत्राटदारावर टाकण्यात आल्याने एकूण प्रकल्प खर्च तीन हजार ४७९ कोटींनी वाढला असून, प्रकल्पाची एकूण किंमत तब्बल १४ हजार कोटी रुपयांवर गेल्याची माहिती समोर आली आहे.
हा प्रकल्प पूर्वी ९,७३७ कोटी ५६ लाख ६१ हजार ३७८ खर्चाचा होता, तो आता १३,२१७ कोटी ४९ लाख ७३ हजार ४०६ रुपयांवर पोहोचला आहे. मुंबईचा पाणीपुरवठा प्रामुख्याने तलाव आणि धरणांवर अवलंबून असल्याने पावसाळा कमी झाल्यास पाणीकपात करावी लागते. या परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून हवामान-निरपेक्ष पर्याय म्हणून निक्षारीकरण प्रकल्पाची संकल्पना पुढे आली. पारंपरिक जलस्रोतांवर अवलंबून राहणे कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प निर्णायक ठरेल, असा पालिकेच दावा आहे.
