दुचाकीच्या पसंतीच्या नाेंदणी क्रमांकासाठी अर्ज
दुचाकीच्या पसंतीच्या
नाेंदणी क्रमांकासाठी अर्ज
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पश्चिम) येथे दुचाकी वाहनांच्या नोंदणी मालिकेत बदल करण्यात येत असून, एमएच ०२ जीक्यू ही चालू मालिका संपुष्टात आली आहे. नवीन एमएच ०२ जीआर मालिका लवकरच सुरू होणार आहे. आकर्षक आणि पसंतीच्या नोंदणी क्रमांकांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया आरटीओतर्फे जाहीर करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९ मधील नियम ५४ अ अन्वये आणि ३० ऑगस्ट २०२४ च्या अधिसूचनेनुसार आकर्षक क्रमांक राखून ठेवण्यात आले आहेत. या क्रमांकांसाठी निश्चित शुल्क आकारले जाणार असून, त्यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. चालू मालिका १ डिसेंबर २०२५ रोजी संपली असून, निर्धारित नमुन्यातील अर्ज आरटीओ मुंबई (पश्चिम) कार्यालयातील आवक-जावक विभागात दररोज सकाळी १० ते दुपारी २.३० या वेळेत जमा करता येणार आहेत. अर्जासोबत अर्जदाराच्या पत्त्याचा पुरावा (आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट इत्यादी) यांची स्व-साक्षांकित छायांकित प्रत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच पसंतीच्या क्रमांकासाठी लागणारे शुल्क राष्ट्रीयकृत बँकेच्या डिमांड ड्राफ्टद्वारे स्वीकारली जाईल. पॅन कार्डची प्रतही जाेडावी लागणार आहे, असे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने कळवले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.