रविवार विशेष बातमी -सेंट जॉर्ज रुग्णालयात पुढच्या आठवड्यापासून यकृत ओपीडी सुरू करणार, यकृत प्रत्यारोपणाचा मार्ग ही सुकर होणार -
यकृत प्रत्यारोपणाचा मार्ग सुकर!
सेंट जॉर्ज रुग्णालयात पुढील आठवड्यापासून यकृत ओपीडी
भाग्यश्री भुवड : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ ः मुंबईतील रुग्णांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. सेंट जॉर्ज रुग्णालयात पुढील आठवड्यापासून यकृत ओपीडीला सुरुवात होणार आहे. आतापर्यंत पालिकेच्या केईएम रुग्णालयात यकृतासाठी विशेष उपचार केले जात होते; मात्र आता सेंट जॉर्ज रुग्णालयातही यकृताची विशेष ओपीडी आणि प्रत्यारोपण प्रक्रिया सुरू होणार आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या उपस्थितीमुळे या विभागातील उपचारसेवेची गुणवत्ता वाढणार आहे.
राज्य सरकारच्या आरोग्य व्यवस्थेत विशेष उपचारसेवेची ही नवी पायरी आहे. मुंबईतील यकृतविषयक उपचारक्षमतेत लक्षणीय वाढ होणार असून, यासाठी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे सहकार्य लाभणार आहे. एच. एन. रिलायन्स आणि नानावटी रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्टर आठवड्यातून एक दिवस येथे ओपीडी घेणार आहेत. सेंट जॉर्ज रुग्णालयाला नानावटी रुग्णालयातील डॉ. गौरव चौबळ आणि डॉ. रवी मोहंका (ग्लेनईगल्स व नानावटी येथील अनुभव) तसेच रिलायन्स रुग्णालयातील डॉ. अमित प्रधान यांचे सहकार्य मिळणार आहे. यामुळे जटिल यकृत आणि स्वादुपिंड विकारांचे निदान व उपचारांना शासकीय रुग्णालयातच उच्चस्तरीय तज्ज्ञता जोडली जाणार आहे.
सेंट जॉर्ज रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. विनायक सावर्डेकर यांनी सांगितले, की रुग्णालयाला यकृत प्रत्यारोपणाची आधीच मान्यता मिळाली होती. ओपीडी सुरू झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात प्रत्यारोपण प्रक्रिया सुरू करण्याचा मानस आहे. यकृत विकारांवरील वाढते रुग्ण प्रमाण लक्षात घेता ही ओपीडी अत्यावश्यक होती. पुढील टप्प्यात स्वादुपिंड शस्त्रक्रिया सुरू करण्याचीही तयारी सुरू आहे.
रुग्णांना आर्थिक दिलासा
मुंबईत यकृतविकार वाढत असताना उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागत होते, ज्यामुळे होणारा खर्च रुग्णांना परवडणारा नव्हता. सेंट जॉर्ज रुग्णालयात ही ओपीडी सुरू होणे, विशेषतः यकृत प्रत्यारोपणासारख्या गुंतागुंतीच्या उपचारांसाठी शासकीय रुग्णालयात सुविधा उपलब्ध होणे, रुग्णांसाठी मोठा आर्थिक दिलासा ठरणार आहे.
केईएम रुग्णालयाची यकृत प्रत्यारोपण कामगिरी
पालिकेच्या केईएम रुग्णालयात यकृत प्रत्यारोपण कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत सात रुग्णांचे यकृत प्रत्यारोपण यशस्वीरीत्या करण्यात आले आहे. त्यापैकी फक्त एका रुग्णाचा मृत्यू झाला असून, इतर सर्व रुग्ण सुखरूप आहेत. विल्सन किंवा इतर तीव्र यकृत विकाराने ग्रस्त असणाऱ्या रुग्णांना या प्रत्यारोपणाचा फायदा होतो.
